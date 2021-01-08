【ＦＯＣＵＳ】三大電訊股黑雲壓頂，聰明錢似勇執平貨

【ＦＯＣＵＳ】Ｄｅ－ｄｅ－ｄｅｌｉｓｔｉｎｇ，紐交所就「下架」三大中資電訊商存託
股份風波未了；俗稱「粉單市場」的美國主要場外證券交易平台ＯＴＣ周四（７日）再出手，禁
止中芯等１２隻中資股交易；而ＭＳＣＩ亦將於周五（８日）港股收市後，將三大電訊商「踢出
」相關指數。另邊廂，騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）同籠罩或入投資黑名單陰雲。
＊地緣政治施壓外資對中國興趣＊
彈劾呼聲四起，內閣成員請辭，被指「煽動」佔領國會的侵侵陷入四面楚歌之際，他去年
１１月簽署的「禁止美國人向支持中國軍方的中國公司投資」行政命令，卻迎來發威時。
位列五角大樓「共產中國軍事公司」清單的三大中資電訊商－－中移動（００９４１）、中
聯通（００７６２）、中電信（００７２８），本周在紐交所「要求退市、收回決定、重啟摘牌
」的朝令夕改中，股價如坐過山車；周五受指數編制公司ＭＳＣＩ宣布今日收市後剔除出旗下所
有國家世界指數（ＡＣＷＩ）刺激，中移動、中電信各創３９元、１﹒８２元新低，中聯通同一
度瀉１１％創月低。
儘管中移動、中聯通、中電信在美存託股份數量，僅分別佔各自已發行普通股的２％、１％
、０﹒５７％，且可按１：５、１：１０、１：１００比率轉換為在港交易的Ｈ股；以及上榜外
國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）清單的中國股票僅佔ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ權重的
０﹒０４％，但紐交所、ＭＳＣＩ最新決定，恐雙雙發出地緣政治因素或施壓外資對中國增長故
事興趣的訊號，貝萊德周一（４日）即減持中電信逾６７７萬股。。
＊北水撈騰訊，大戶掃貨中移動＊
事實上，除了今次紐交所摘牌、ＭＳＣＩ剔除三大中資電訊商的「理據」，即侵侵行政命令
背後的國防部「共產中國軍事公司」清單，華府的黑名單還包括，商務部實體清單、商務部軍方
終端用戶清單、財政部特別認定國民名單等。
最新消息就指，華府正考慮將黑名單擴至騰訊、阿里，鑒於此兩間總市值逾１﹒３萬億美元
的中資股翹楚，美資持股比重龐大（分別佔港股持股約逾１８％、１２％），且在ＭＳＣＩ新興
市場指數中合計權重達１１％，一旦列為美國人禁止投資，恐引發巨大拋售潮。
不過，隨著侵侵總統任期時日不多，有資金就押注壞消息出盡，包括周四逾４６﹒６億元北
水淨買入騰訊，隔夜追踪中國大型科技股的納斯達克金龍中國指數先跌後回升，今早大戶買家主
動掃貨中移動，半日錄２３億元資金流入。此是否聰明錢趁侵侵離任前盡地一煲引發的市場亂局
執平貨？料隨拜登快將上台見分曉。
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