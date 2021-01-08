《經濟通通訊社８日專訊》富商林建名淋巴癌病逝，享年８４歲。

林建名４名子女林煒珊、林煒琦、林煒珽和林孝信聯名在社交網發悼文：「先父林建名不幸

因病突於１月８日在養和醫院離世，家人均陪伴在側。先父投身商界，足迹廣及多個界別；同時

積極參與娛樂、體育及公益事務。對家人、摯友及下屬關懷備至。」

林建名是香港豪門林百欣家族後人，林百欣與元配賴元芳長子，林建岳的哥哥。（ｃｌ）

