【交通消息】大學站信號故障，東鐵上水至紅磡站行車多３－５分鐘

《經濟通通訊社８日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，由於大學站附近有信號故障，東

鐵線列車駛經大埔墟站至大學站路段時需要慢駛，東鐵線由上水站至紅磡站的行車時間預計需要

額外３－５分鐘。

東鐵線目前可維持正常的非繁忙時間班次，港鐵職員仍正進行搶修。港鐵對於造成乘客不便

致歉。（ｃｌ）

