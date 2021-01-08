【交通消息】大學站信號故障，東鐵上水至紅磡站行車多３－５分鐘

《經濟通通訊社８日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，由於大學站附近有信號故障，東
鐵線列車駛經大埔墟站至大學站路段時需要慢駛，東鐵線由上水站至紅磡站的行車時間預計需要
額外３－５分鐘。
東鐵線目前可維持正常的非繁忙時間班次，港鐵職員仍正進行搶修。港鐵對於造成乘客不便
致歉。（ｃｌ）
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