【交通消息】大學站信號故障完成復修，東鐵列車服務逐步回復正常

《經濟通通訊社８日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，大學站附近的信號故障已完成復

修。東鐵線列車服務逐步回復正常。

由於大學站附近有信號故障，較早時東鐵線列車駛經大埔墟站至大學站路段時需要慢駛，東

鐵線由上水站至紅磡站的行車時間預計需要額外３－５分鐘。（ｃｌ）

