【新冠肺炎】明愛醫院８６歲女病人離世，本港累計１５５人染疫亡

《經濟通通訊社８日專訊》明愛醫院一名８６歲新冠肺炎確診女病人離世，疫情至今，本港

累計１５５人染疫亡。

明愛醫院表示，該名有長期病患的女病人，家住長沙灣幸福邨福日樓。她上月底因發燒及肺

炎入院，同日確診新型肺炎，病情持續惡化，延至凌晨離世。（ｃｌ）

