【企業盈警】高富集團（００２６３）料全年度續錄虧損

《經濟通通訊社８日專訊》高富集團（００２６３）公布，預期將於截至去年１２月３１日

止年度錄得綜合虧損淨額，２０１９年度虧損約５﹒４１億元。

該集團指，根據未經審核管理帳目所作初步評估及目前可取得財務資料，錄得綜合虧損淨額

主要來自期內投資於聯營公司權益之撥備約１﹒６５億元，及就透過損益按公允值計算金融資產

錄未變現虧損約１７５０萬元。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

