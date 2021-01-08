【大國博弈】聯通：美國存託證券被重啟下市，料影響股價

《經濟通通訊社８日專訊》中國聯通（００７６２）公布，紐約證交所監管部門已經決定重

新啟動其美國存託證券（紐：ＣＨＵ）之下市程序，預計對其普通股和美國存託證券的交易價格

及交投量產生影響，將尋求專業意見並保留所有權利，以保護本公司的合法權益。

該集團指，於美國東部標準時間本月６日，收到紐約證交所進一步通知，該所再次推翻其先

前不再打算推進針對其美國存託證券下市行動的決定，亦即該所監管部門已決定重新啟動其美國

存託證券下市程序，以遵守美國財政部外國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）向紐約證交所提供的行

政命令第１（ａ）（ｉ）條，自美國東部標準時間本月１１日上午９時３０分開始，美國人士不

得進行該行政命令中所規定若干交易，包括對美國存託證券的交易。該集團指，對於該項新的

ＯＦＡＣ指引，其中就行政命令對其普通股和美國存託證券適用性作進一步解釋，建議投資者可

考慮就此尋求專業意見。



＊本月１１日暫停存託證券買賣＊



紐約證交所獲告知全國證券結算公司將就直至美國東部標準時間本月８日執行的美國存託證

券交易進行結算，因此該所將於美國東部標準時間本月１１日上午４時暫停美國存託證券的買賣

。該所將向美國證券交易委員會提出申請，於完成包括對該監管部門職員的決定所提上訴的所有

適用程序後，將美國存託證券下市。

該集團重申，自２０００年上市以來，一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監

管要求，依法合規運營，對紐約證交所多次推翻其自身決定的情況感到失望，這損害公司及其股

東的利益。（ｗｈ）

