【大國博弈】中移動：美國存託股票被重啟下市，考慮方案保護權益

《經濟通通訊社８日專訊》中國移動（００９４１）公布，紐約證交所監管部門已經決定重

新啟動其美國存託股票（紐：ＣＨＬ）之下市程序，考慮不同方案和尋求專業意見，以保護集團

及股東的合法權益。

該集團指，於美國東部標準時間本月６日，收到紐約證交所進一步通知，亦即該所監管部門

已經決定重新啟動其美國存託股票之下市程序，以遵守美國財政部外國資產控制辦公室

（ＯＦＡＣ）向紐約證交所提供的行政命令第１（ａ）（ｉ）條，自美國東部標準時間本月１１

日上午９時３０分開始，美國人士不得進行該行政命令中所規定的若干交易，包括對美國存託股

票的交易。該集團指，對於該項新的ＯＦＡＣ指引，其中就行政命令對其普通股和美國存託股票

適用性作進一步解釋，建議投資者可考慮就此尋求專業意見。



＊本月１１日暫停存託股票買賣＊



紐約證交所獲告知全國證券結算公司將就直至美國東部標準時間本月８日執行的美國存託股

票交易進行結算，故該所將於美國東部標準時間本月１１日上午４時暫停美國存託股票的買賣。

該所將向美國證券交易委員會提出申請，於完成包括對該所監管部門職員的決定所提上訴的所有

適用程序後，將美國存託股票下市。

該集團重申，自１９９７年１０月上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規、市場規則及

上市地的監管要求，依法合規運營。（ｗｈ）

