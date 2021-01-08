【大國博弈】中電信：美國存託股份被重啟下市，料影響股價

《經濟通通訊社８日專訊》中國電信（００７２８）公布，紐約證交所監管部門已經決定重

新啟動其美國存託股份（紐：ＣＨＡ）之下市程序，預計對其Ｈ股和美國存託股份的交易價格及

成交量產生影響，將尋求專業意見和保留一切權利，以保護該集團合法權益。

該集團指，於美國東部標準時間本月６日，收到紐約證交所進一步通知，該所再次推翻其先

前不再打算推進針對其美國存託股份下市行動的決定，亦即該所監管部門已經決定重新啟動其美

國存託股份之下市程序，以遵守美國財政部外國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）向紐約證交所提供

的行政命令第１（ａ）（ｉ）條，自美國東部標準時間本月１１日上午９時３０分開始，美國人

士不得進行該行政命令中所規定的若干交易，包括對美國存託股份的交易。該集團指，對於該項

新的ＯＦＡＣ指引，其中就行政命令對其Ｈ股和美國存託股份適用性作進一步解釋，建議投資者

可考慮就此尋求專業意見。



＊本月１１日暫停存託股份買賣＊



紐約證交所獲告知全國證券結算公司將就直至美國東部標準時間本月８日執行的美國存託股

份交易進行結算，因此該所將於美國東部標準時間本月１１日上午４時暫停美國存託股份的買賣

。該所將向美國證券交易委員會提出申請，於完成包括對該監管部門職員的決定所提上訴的所有

適用程序後，將美國存託股份下市。

該集團重申，自２００２年上市以來，一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監

管要求，依法合規運營。該集團指，對紐約證交所有關決定和行為深感遺憾，紐約證交所自身決

定的反覆和衝突，損害該集團及其股東的利益。（ｗｈ）

