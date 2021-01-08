【北水炒Ｄ乜】淨流入１５２﹒６億人幣，買騰訊中移動沽小米吉利

《經濟通通訊社８日專訊》市場憂美國加大對中國科技龍頭施壓，港股六連升後昨日（７
日）反覆向下。恆指高開２３點，開市後表現反覆，曾升６０點，見２７７５２點，之後沽壓現
。Ａ股下午曾回軟，加上中資電訊股、科技股下挫，拖累港股跌穿上午低位，曾挫２３４點，見
２７４５７點，尾段跌幅收窄。恆指收報２７５４８點，跌１４３點或０﹒５％。
按額度計算，北水全日淨流入１５２﹒６億元人民幣，增加１７﹒１％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、思摩爾國際（０６９６９）；
淨賣出最多的依次是小米集團（０１８１０）、吉利汽車（００１７５）、比亞迪股份
（０１２１１）。
主板成交２２７８﹒２３億元增加４﹒４％。其中港股通成交５８９﹒６億元，佔總成交
２５﹒９％。
＊北水續掃騰訊，淨流入近４７億元＊
美國據報考慮禁買阿里巴巴及騰訊股份，騰訊控股跌４﹒６９％報５６８﹒５元，北水淨買
入４６﹒７億元。
紐交所再轉軚，維持三大電訊股除牌決定，中移動跌７﹒１８％報４３﹒３元，北水淨買入
４０﹒１億元。
思摩爾國際跌７﹒１％報６０﹒２元，北水淨買入１２﹒７億元。
小米集團跌５﹒６％報３２元，北水淨賣出７﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ４６﹒６５
中國移動 （００９４１） ４０﹒１１
思摩爾國際 （０６９６９） １２﹒７０
中國海洋石油 （００８８３） ９﹒４０
中芯國際 （００９８１） ８﹒６１
淨沽出最多港股：
小米集團 （０１８１０） －７﹒５８
吉利汽車 （００１７５） －１﹒００
比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒６７
贛鋒鋰業 （０１７７２） －０﹒４７
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（ｃａ）
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