《日入而息》美禁多隻中資股場外交易，粉嶺工業地收８份標書

《今天重點》﹡標普道瓊斯指數：剔除中電信及中聯通的固定收益證券；富時羅素指數剔除

三大中資電訊股，外交部斥行為短視

﹡三大中資電訊股被紐交所除牌，恆指公司表示未有計劃調整指數成分股

﹡多間美資發行商提早終止與美國禁令有關股份衍生工具

﹡地政總署表示粉嶺工業地接獲８份標書

﹡中原ＣＣＬ按周升１﹒０８％，創１９周新高

﹡本港新增４５宗確診個案，２２宗源頭未明；張竹君稱近半確診源頭未明，

疫情仍然反覆



《即日市況》﹡吉利及科技股造好抵銷電訊商利淡，港股升３２９點收２７８７８點



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２％周漲２﹒８％，外資淨流入創次高



《美元匯價》﹡短期內英鎊或將繼續回檔；歐元最新報１﹒２２４７╱４８，日圓最新報

１０３﹒８５╱８８



《公司資訊》﹡三大中資電訊股被紐交所除牌，恆指公司表示未有計劃調整指數成分股

﹡中國有贊（０８０８３）去年商品交易總額１０３７億元人民幣

﹡康宏（０１０１９）王利民被罷免，提名馬時亨等入董事局決議無效；昨股

東會非有效會議，馬時亨等人未被有效委任為董事

﹡安樂工程（０１９７７）主席潘樂陶就大宅僭建罪上訴遭駁回

﹡英達公路再生科技（０６８８８）向第三方購３﹒７％股份作獎勵計劃

﹡香港電視（０１１３７）首季將會推出預約的士服務

﹡高盛逾百隻恆指牛證停牌，本月１３日收市後撤回上市

﹡鱷魚恤（００１２２）林建名淋巴癌病逝，享年８４歲

﹡會德豐啟德ＭＯＮＡＣＯ首推８０伙，入場費５９７萬

﹡中國飛機租賃（０１８４８）附屬簽訂３０架飛機訂單

﹡環亞國際實業（０１１４３）更名為「環亞國際醫療集團」

﹡正榮地產（０６１５８）去年１２月合約銷售金額按年升２０﹒５％

﹡寶龍地產（０１２３８）去年合約銷售總額按年升３５﹒１％至８１５﹒５

億元人民幣

﹡福耀玻璃（０３６０６）擬增發不逾１﹒０１億股Ｈ股，募資作償還債務及

趼發等

﹡包浩斯國際（００４８３）第三財季同店銷售按年跌３８％，首三季累計跌

４２％

﹡姬光卸任中油潔能（０１７５９）行政總裁，由姬玲接任

﹡中飛租賃（０１８４８）與中國商飛簽署６０架飛機買賣協議

﹡聯交所批評新明中國（０２６９９）及公司主席兼行政總裁陳承守

﹡友邦香港推出新推廣活動，涵蓋１９項保障計劃

﹡亞太絲路投資（００７６７）委任陳友華為首席財務官

﹡中核國際（０２３０２）料去年存貨減值損失不少於９００萬元

﹡志道國際（０１２２０）將以附屬公司之名義競投兩個新香港項目



《國企紅籌》﹡華電國際電力（０１０７１）與華電保理訂立商業保理服務框架協議

﹡保利置業集團（００１１９）去年合約銷售按年增長２０﹒６％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）將在蘇州打造數字產業孵化中心等四個項目；騰訊與動

視暴雪合作《使命召喚手遊》入全球手遊榜第九

﹡金活醫藥（０１１１０）購荔枝角道工廈物業，涉８５５萬元

﹡龍湖集團（００９６０）去年１２月合同銷售金額按年升４０﹒５％

﹡舜宇（０２３８２）去年１２月手機鏡頭出貨量按年上升２﹒５％至１﹒３

億件

﹡世茂集團（００８１３）去年累計合約銷售總額按年升１５％



《中國要聞》﹡直播內容涉黃，抖音運營公司遭約談兼頂格罰款

﹡《互聯網信息服務管理辦法》修訂草案公開徵求意見

﹡深交所發布創業板通信與網絡安全行業信披指引

﹡中國石化將與協鑫、天合光能等四企業達成新能源合作

﹡中證監方星海稱生豬期貨可服務產業規模數萬億元人民幣

﹡去年１２月境外機構投資者淨買入１７５１億人幣債券

﹡友邦人壽考慮成立獨立的資產管理公司

﹡北京銀行與金融壹帳通合作，共謀數字化轉型

﹡易綱會見新任日本駐華大使，就中日經濟等交換意見

﹡富邦華一銀行表示資產規模超千億人幣，去年淨利增三成

﹡德銀中國表示計劃２０２５年退出與煤炭有關融資項目

﹡上汽去年整車銷量５６０萬輛，同比跌逾一成

﹡上海去年甲級寫字樓空置率創１５年來新高

﹡上海市政府與中儲糧簽協議，深化央地糧食協同

﹡人行５０億逆回購利率持平，本周淨回籠５０５０億元

﹡多間美資發行商提早終止與美國禁令有關股份衍生工具

﹡美國無限期推遲對法國進口商品加徵關稅

﹡美國駐聯合國大使將於下周三訪台，會晤台灣官員

﹡傳途虎養車計劃今年於香港或美國上市

﹡英媒表示中國要求內媒嚴跟官方口徑報道阿里反壟斷調查

﹡江蘇省用電負荷達１﹒１７億千瓦，成全國最高省份

﹡東北部分電廠存煤響警號，長三角電煤運輸量倍增

﹡華信信托董事長錘襲總經理被刑拘，加深流動性危機

﹡傳阿里ＡＩ實驗室關閉，官方回應：已整體併入雲智能

﹡富時羅素指數剔除三大中資電訊股，外交部斥行為短視

﹡機構料１２月ＣＰＩ負值轉持平，ＰＰＩ跌幅續收窄

﹡中泰兩國央行雙邊本幣互換協議再次展開

﹡嬰兒用疑含激素面霜成大頭娃娃，監管責令下架產品

﹡上海去年新設企業４１﹒７９萬戶，再創新高

﹡銀保監表示工行等多家金融機構涉違法，共罰款近２億元

﹡統計指社保已累計減持４億股人保Ａ，套現超２６億元



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒６％再創記錄高，台積電破頂市值超阿里



《其他消息》﹡胡志偉無交出ＢＮＯ，遭法庭取消保釋還柙至下月再訊

﹡涉違國安法被捕人士陸續保釋，戴耀廷籲港人逆風而行

﹡裁判官引導陪審員可考慮周梓樂非法被殺、死於意外或存疑裁決

﹡付國豪機場遇襲案，三人暴動罪成判囚最多５年半

﹡香港與東盟自由貿易協定及投資協定全面生效

﹡啟德４Ｅ區２號住宅地下周五招標，下月１１日截標

﹡深股通額度全日用１１４億元，外資流入規模創紀錄次高；滬股通額度全日

用１１８﹒８億，陸股通淨流入２０６億

﹡總商會支持大灣區青年就業計劃，將提供約３００個職位

﹡大灣區青年就業計劃提供２０００名額，即日起接受企業登記職位空缺

﹡房委會料資金足夠４年內建１０萬公屋，按疫情考慮是否延續租金寬免；房

委會通過下年度建議盈餘８０億，用於營運和建築開支

﹡旺角東至紅磡列車本周日暫停，以配合過海段接駁路軌工程

﹡中原ＣＣＬ按周升１﹒０８％，創１９周新高

﹡金管局表示１２月收到２０３宗銀行投訴個案

﹡邱騰華稱香港可支持央企「一帶一路」項目發展

﹡地政總署表示粉嶺工業地接獲８份標書



《新冠肺炎》﹡本港新增４５宗確診個案，２２宗源頭未明

﹡張竹君稱近半確診源頭未明，疫情仍然反覆

﹡醫管局表示下周二起恢復有限度陪產服務

﹡馬宇駿臨危受命，出任石家莊市代理市長

﹡據報中國往南美地區海運航線運費明顯上漲

﹡澳洲促中國立即向世衛官員提供調查渠道進行實地考察

﹡巴西計劃採購１億劑科興生物疫苗，４月底前交付首批

﹡衛健委聯合騰訊發疫苗接種地圖，覆蓋１０省２０城市

﹡以嶺藥業表示經營正常，捐連花清瘟等千萬元物資予河北

﹡明愛醫院８６歲女病人離世，本港累計１５５人染疫亡

﹡許樹昌稱科興７８％保護率幾理想，但數據未包括長者；設個案追蹤指揮中

心絕對有助疫情防控

﹡陳肇始稱將與私家醫生等商討新冠疫苗接種計劃細節

﹡輝瑞表示研究顯示疫苗似乎有效對抗英國和南非變種病毒

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