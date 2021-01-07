《專家之言－何志銘》港股可戰二萬八，中概股監管風險仍在利港所

《專家之言》中美關係惡化加劇，美方再次針對中資企業，港股昨日（６日）低開低走一度

跌２６０點，低見２７３８９點，隨後標普道瓊斯指數公司公布取消剔除中國三大電訊商ＡＤＲ

，港股午後隨即由跌轉升，大市氣氛向正面。主板股票的升跌比率為２５比２０，上升股份１０

１６隻，恆指成分股２７隻股份錄得上升，下跌股份有２４隻，而升跌比率為５２比４６，最終

恆指收報２７６９２點，升４２點或升０﹒１５％，連升六個易日（累漲１３７７點或５﹒２％

）。國企指數報１０８９９點，升１２５點或升１﹒１７％。至於恆生科技指數收報８６０９點

，升１４６點或升１﹒７３％。全日主板成交金額２１８１﹒２２億元。

展望後市，股市暢旺之下，股東趁機配股屬正常，目前至少５隻股份有配股消息，合共套現

最多超過１３６億元，其中３隻屬於醫藥及醫療股。港股通南下資金積極流入，投資氣氛仍偏向

正面，支持港股表現，恆指可挑戰２８０００點。事實上，即使拜登上任美國總統，中美競爭關

係不變，在美上市的中概股監管風險仍然存在，因此將會延續中概股赴港上市的趨勢，當然港交

所（００３８８）為直接受惠者。此外，受惠於預期疫苗廣泛接種，預計新冠肺炎疫情在２０２

１年下半年將顯著改善，有各項業企業將於２０２１年下半年復甦。《獨立評股人 何志銘》

