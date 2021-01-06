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即市新聞

06/01/2021 11:07

《股林淘金－林家亨》港股有條件追落後，榮萬家生活有值博

　　《股林淘金》恆生指數相比美股三大指數及滬深３００，在２０２０年的表現都稍為遜色，
但恆指當中不乏關聯的公司，所以相信港股升勢較為落後，因此，投資者可以考慮繼續增持港股
，後續配合經濟復甦，上揚機會將會提升。近日亦有不乏新股趕尾班車，在２０２０年最後一個
交易日開始招股，當中，投資者可以認購榮萬家生活服務（０２１４６），招股價介乎
１３﹒４６港元至１８﹒３６港元，每手５００股，預計１月１５日上市。
　
　　榮萬家生活服務紮根環渤海經濟圈、服務範圍涵蓋長三角地區及大灣區等重點區域，主力提
供綜合性物業管理服務。按綜合實力排名，公司為中國物業服務百強企業之一排名第１９位，而
在環渤海經濟圈和河北省，分別排名第１０和首位。隨著長三角地區及大灣區等經濟地區，發展
水準及人均可支配收入愈來愈高，其在管面積實現快速增長，２０１７年至２０１９年，公司在
管建築面積分別為３６﹒２百萬平方米、４１﹒６百萬平方米，５０﹒３百萬平方米，複合年增
長率為１７﹒９％。截至２０２０年６月３０日，公司共管理２７２個物業管理項目，在管總建
築面積為５２﹒４百萬平方米，覆蓋中國１４個省、直轄市及自治區的３０個城市。為公司持續
增長奠定了堅實基礎。整體毛利率從２０１７年的１６％提升至２０１９年的１８﹒２％；經調
整利潤亦從約３９００萬元增加至９２００萬元，複合年增長率為５３％。相信榮萬家生活服務
將會進一步擴大業務規模和市場份額，投資者可以作新股認購，並設止蝕價在８％水平。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份

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