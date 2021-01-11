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即市新聞

11/01/2021 14:26

《出旗制勝－麥穎儀》不少中資巨頭回港上市，利好市場氣氛及成交

　　《出旗制勝》２０２１年第一個星期，恆指累計升幅接近６５０點，５個交易日當中有４日
收漲。而大市交投亦十分暢旺，港股成交額連續５日增加，當中有４日超過２０００億元，市場
氣氛熾熱。恆指上周五（８日）收漲，收報２７８７８點全日升３３０點，大市成交金額
２７０３億。當中，為恆指貢獻最多升幅的股份依次包括吉利（００１７５），友邦
（０１２９９）及美團（０３６９０）。
　　友邦上周五高開１﹒４％後越升越有，午後穩守９８﹒５元之上，收報９９元創５２周新高
，全日升１﹒９％，跑贏內險股平保（０２３１８）及中人壽（０２６２８）。繼續看好友邦後
市或認為其股價有望突破１００元水平晉身紅底股的投資者，或可留意友邦購２９３２８，行使
價１１４﹒９８元，實際槓桿３﹒７倍，引伸波幅３５﹒４％，換股比率５０兌１，２０２２年
９月２９日到期。相反，如對友邦後市看淡，或可留意友邦沽２８６６０，行使價８０﹒８３元
，實際槓桿４﹒６倍，引伸波幅３５﹒７％，換股比率５０兌１，２０２１年１２月２９日到期

　　隨著美國對上市公司規例加緊以及地緣政治的升溫，不少中資巨頭選擇回港上市，近日有報
道指短視頻平台快手及嗶哩嗶哩快將來港上市，消息令市場憧憬，或進一步利好市場氣氛及成交
，港交所（００３８８）有望受惠。而港交所自去年１２月尾突破４００元大關後繼續攀升至
４５０元之上，近日於高位整固，股價仍硬淨。投資者如繼續看好港交所後市走勢，或可留意港
交所購２８８７７，行使價５００﹒５元，實際槓桿７﹒８倍，引伸波幅３９％，換股比率
１００兌１，２０２１年０４月３０日到期。相反，投資者如認？利好因素已經基本在股價反應
，欲於高位對後市看淡的話，或可留意港交所沽２９３２９，行使價４１８元，實際槓桿５﹒７
倍，引伸波幅３２﹒４％，換股比率１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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