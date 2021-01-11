《牛熊志選－陳其志》資金流入認購證輪，部署阿里股價反彈

《牛熊志選》恆指近日沿著５天線反覆往上尋頂，逐步接近２８０００點關口，短期技術走

勢偏強，若「大漲小回」格局不變，後市可維持逢調整部署好倉的策略。恆指牛熊證資金流情況

，截至上周四（７日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１﹒４６億港元資金淨流出，顯示

有好倉資金套現，恆指熊證則累計約１﹒８３億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分

布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２６３００點至２６５９９點之間，累計相當

約９１５張期指合約；熊證街貨主要在收回價２８０００點至２８２９９點之間，累計相當約

１５３５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至１８﹒７％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒８個波幅點至１９﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升１﹒３個波幅點至３２﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至

３２﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升３﹒１個波幅點至３７﹒４％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至３１﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升６﹒２個波幅點至４６﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至

２７﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至３１﹒３％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至２７﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒６個波幅點至２３﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至

２３﹒７％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄

得約１﹒０２億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

阿里認購證為行使價約２５０元至２７５元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒４倍至７﹒３

倍；牛證方面，資金留意收回價１７８元至２１３元之間的較貼價條款，收回距離約５﹒２％至

２０﹒４％，槓桿約４﹒５倍至１４﹒８倍。另外，小米（０１８１０）相關認購證及牛證期內

錄得約１﹒０１億元資金淨流入部署，資金留意行使價３６元至３９元附近的中長期及長期價外

條款，實際槓桿約４﹒８倍至５﹒９倍；牛證方面，資金留意收回價２６元至３０元之間的較貼

價條款，收回距離約３﹒３％至１６﹒０％，槓桿約５﹒６倍至１８﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約

２８２８﹒０萬元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２６０元至

２７３元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒８倍至５﹒６倍；熊證方面，資金主要留意收回

價３２５元至３３９元附近的條款，收回距離約２﹒５％至７﹒２％，槓桿約１１﹒１倍至

２３﹒８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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