《一周攻略－周進略》不明朗減退，資產價普漲

《一周攻略》隨著不明朗因素消除或減退，市場氣氛改善，可以說是一體兩面。由去年１１

月美國總統大選前，投資者擔心的，如今都逐漸可以放下心頭大石。誠然，當中過程，絕非無驚

無險，反而是每多波折，但幸好仍然是相對明顯的有個方向，否則，爭議可以無止境的拖延，才

是麻煩。



＊復甦有望，見諸估值與資產互動＊



如今既然大局已定，投資者給予的估值水平，自然反映其較樂觀的情緒。風險胃納的提升，

反映在各資產類別都有好表現，不是獨旺一隅，而是普天同慶，說起來，甚至美元也有反彈，連

同之前已經一直在漲的股市，以至光譜中另類選擇中的比特幣，又或者介乎中間的黃金和其他商

品，包括貼近經濟復甦預期的石油和銅，在在反映不是一般的避險與逐利的替換，而是真的有樂

觀情緒存在。



當然，仔細一點看，債息趨升，可以更進一步討論。暫時看來，兩個解釋，並不一致，一是

避險，另一是經濟復甦有望，前者並上述其他資產類別的整體表現不符，故此是後者比較合理。

如此說來，自然說明了，何以美股中，不單科技股表現不俗，連帶其他傳統舊經濟也一樣受

惠，甚至在近幾周其實更為有積極買盤吸納。由新至舊，不同層面的普漲，自然是風險胃納的提

升，而箇中理由，不言而喻，便是經濟復甦有望。



＊風險管理以注碼為主＊



背後解讀，大體上以有疫苗陸續出台，雖然成效未可立見，但已比去年大部分時間的無助好

多了。另一邊廂，美國民主黨取得今次選舉的勝利，不獨是總統之爭，也包括國會的席位，亦由

民主黨有話語權，重大政策較易統一推行，不用爭拗一輪無結果，如此自然有利財政政策，即所

謂派糖支持經濟也。

當然，話說回來，以上這些，都是憧憬，最終是否真的貫徹到，是到時才可知的。但暫時升

勢跑了一大段，假如仍然有人是之前一直不敢押注，如今才心動，尤其同伴們都賺了錢，如今心

理容易不平衡，則只千萬要小心控制注碼，不要一下子全押下去，因為市況波動是平常事，但若

投資者本身無平常心，則捱不了三兩下的波動，便會被打走離場，反之，以合乎本身風險取態的

水平下注，才是較持久，也有可能把握到上述大勢。



＊慢動作恆指漲，市面多人心雄＊



美股如是，港股更是如是，尤其近日開局不少股份急速變動，更要有好的風險管理。股市指

數如恆指，反映不了太多真實的情況，但作為參考，如此慢動作的港股指標亦已漲了不少，市面

上很多人一下子心雄起來，是人之常情，但也是危險的告示。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

