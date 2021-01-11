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即市新聞

11/01/2021 08:59

《套期保值－蕭猷華》剖析金價走勢

　　《套期保值》筆者認為金價今年只會平穩，暫未有條件形成牛市，短線三至六個月料呈上落
格局。首先，影響金價主要有有幾方面因素，第一是央行買金的積極性，去年１至１０月份，全
球央行一共買入約２００噸黃金，較２０１９年同期減少６０％。因此，筆者料短期央行買金態
度並未積極。
　　第二是飾金需求，全球最大黃金需求國中國、印度，都受到新冠病毒疫情影響足足一年，當
中，內地疫情控制卓越，經濟最快反彈，不過印度相對就差很多，中印是全球最大黃金需求國，
雖然筆者預期今年飾金需求比往年好，但始終未到報復式反彈的階段。另一方面，由於內地經濟
率先反彈，預期今年經濟將會展開復甦，企業盈利料顯著改善，資金會流入股市。
　　第三是資金流向，黃金相關投資產品，例如ＥＴＦ、期金、現貨金等，一般美元弱勢、政治
不明朗、中美關係緊張，都會有利黃金表現。但是，筆者認為隨著英國正式脫歐，拜登當選美國
總統，可以肯定今年政治不確定性已較去年明朗得多。與此同時，筆者預期上半年股市走勢將會
較突出，資金「ｒｉｓｋ　ｏｆｆ」，並流向股市，黃金要發揮避險作用不大，加上拜登上任後
，料有一段蜜月期，上半年美金有機會反彈，不利金價。
　　還有，由於去年企業盈利嚴重倒退，基數低，預期今年上半年，無論經濟數據、企業盈利料
有顯著反彈，不排除年中過後，美國聯儲局屆時可能會收緊貨幣政策，甚至預期加息。故此，筆
者認為金價要升破２０００美元機會不大。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》

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