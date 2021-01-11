《凱文隨筆－凱文》力挽狂瀾看拜登

《凱文隨筆－凱文》輿論普遍認為今年是回歸正軌的一年，其實不然。據說，過去５０年，
世界各地的革命都是由美國導演。今年剛開始幾天，那位輸了選舉的總統就親自導演一場「華盛
頓之冬」的本土革命，煽動支持者攻佔莊嚴的國會，期盼奪回政權，徹底摧毀他們引以為傲的民
主價值觀。如果他能堅持下去，好歹還叫做一個梟雄，但看到勢色不對，他退縮了，還說下一個
工作焦點是確保政權有序過渡，頓時變成了狗熊。特朗普如果能逃得過坐牢的厄運，應是幾生修
到了。
他四年來的表現也差不多可以定論了，外行、亂套、無能、詭詐。民主制度本應是好事，但
一旦出現瘋狂政客與失智選民，情況就是美國目前反映出來的。特朗普已窮途末路，談他的下場
，意義不大。更值得關心的是美國經濟，以及其對全球的影響。去年首三季，美國的淨負債是
３萬億美元，中國這麼多年來辛苦累積的外匯儲備也就是相若的數額。而美國本周四（１４日）
還說又要來數萬億美元的救助方案。
拜登有沒有能力化腐朽為神奇，是一個很大的疑問；當中國與歐盟在去年最後一天簽署了「
中歐投資協定」後，拜登的候任國家安全顧問蘇利文（Ｊａｋｅ Ｓｕｌｌｉｖａｎ）發推文說
（用這種方式來處理經濟、外交問題，真是好學不學，也可能反映了他缺乏溝通渠道），要跟歐
洲伙伴討論彼此對中國經濟行為的共同擔憂；特朗普上任後，已將歐洲盟友當成了可以棄之的「
衣服」，歐洲人一切都看在眼裏，彼此還有互信與共同利益嗎？別以為這決定只是總統個人意願
，他代表的是國家，所持的是民意授權，他開徵關稅的「利益」（美國智庫的估算是２００億美
元）是直接進入庫房，全國全民受益。
拜登若是一個強勢、能幹的總統，也許能揭開歷史新篇章，但美國目下這個爛攤殘局，連要
求人民戴口罩也有難度，遑論去解決種族矛盾、社會撕裂的重大議題。拜登的班子都是奧巴馬年
代的舊人，這群人估計也只是固守奧巴馬那套「重返亞太戰略」、「中國威脅」的舊思維。一切
很快也就將揭曉了，假若拜登敢還原特朗普的政策，如外交方面，上任後馬上解除對伊朗的各項
制裁，那要給他的勇氣點讚。其實這根本就不是甚麼了不起的事，與伊朗締造結的六方和平協議
，就是拜登與奧巴馬任內的工作成就；如果這事也沒辦法完成，那就別談其他了外交事務了。
內政方面，美國的新冠病毒疫苗在去年１１月中推出，據《紐約時報》上周五（８日）的報
導，目前接種的人約６７９萬人，按照這個進度，美國全民接種疫苗需要好幾年時間，屆時接不
接種也影響不大了。拜登如果能在半年內完成這項艱巨任務，就算他了不起了。
美國的債務水平早已過了臨界點，中國經濟也有自身的種種挑戰，兩大經濟體系「合則兩利
，鬥則俱傷」，這是中央高層官員不斷重複的論點，拜登及其團隊是否耳背，就拭目以待。
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