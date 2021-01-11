《專家之言－葉尚志》港股短期動力足，月內有挑戰２９１７４機會

《專家之言》港股上周五（８日）回整了一天又再伸延升勢，恆指漲逾３００點，進一步升
近２８０００點水平，總體上仍處於資金流入推動的市況裡，正如我們指出，將有利市場保持輪
動的狀態，估計後市可以延續穩好發展，比較樂觀來看，恆指有提前在月內挑戰去年全年最高位
２９１７４點的機會。事實上，資金流入是推動股市的最大動力來源，在港股成交量持續超逾２
０００億元的情況下，可見短期動力是來得非常強勁的。對後市可以維持正面態度看法，建議對
中資龍頭企業可以繼續關注跟進。
＊港股２７０００點為中短期支持位＊
恆指繼續伸延升勢，並且以接近全日最高位２７９２１點來收盤，短期上攻勢頭仍在，資金
參與的積極性依然完好，其中，受消息刺激的汽車股出現新一波爆升，對市場氣氛也帶來了保溫
推動。恆指收盤報２７８７８點，上升３３０點或１﹒１９％。國指收盤報１０９５６點，上升
１５９點或１﹒４７％。另外，港股主板成交金額進一步增加至２７０２億多元，而沽空金額有
２７０﹒１億元，沽空比例下降至９﹒９９％。至於升跌股數比例是９６５：９３３，日內漲幅
超過１１％的股票有４９隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３１隻。
走勢上，恆指仍處於突破後的上攻勢頭，一方面是突破了去年底的２６０００至２７０００
點的橫盤整固區間，因此，２７０００點可以看作為現時的中短期支持位；另一方面，在向上突
破後，資金出現持續流入的情況，港股的日成交量已連續四日超逾２０００億元，而過去四日的
每日最低位都呈現逐步上移的向好狀態，因此，周五的低位２７５３８點可以看作為目前的好淡
分水線，也就是說，守穩２７５３８點的話，恆指仍將處於短期上攻勢頭，如果形勢情況配合的
話，比較樂觀來看，恆指有提前在月內挑戰去年全年最高位２９１７４點的機會。
＊中移動料找到階段性底部開始反彈＊
市場傳出百度（ＢＩＤＵ﹒ＵＳ）擬計劃成立公司推出智能電動車，電動車由吉利（００１
７５）負責生產，車內軟件則由百度研發。受消息刺激，吉利股價急漲１９﹒６％至３３﹒２５
元收盤，升穿了２０１７年的高位創出歷史新高，但是短期升勢有點過急，不排除漲後整理行情
將有出現的機會。另一方面，ＭＳＣＩ等國際指數公司在周五收盤後剔出三大內地電訊商，引發
市場出現龐大技術性沽壓，其中，中移動（００９４１）再跌４﹒１５％，並且在盤中創出３９
元的七年來新低，成交金額亦激增至逾４４０億元。在沉重技術性沽盤完成釋放後，加上公司基
本面未有受到太大影響，估計中移動可以找到階段性底部並展開反彈。《第一上海首席策略師
葉尚志》
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