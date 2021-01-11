【企業盈警】新銳醫藥（６１０８）料全年虧損大幅增加

《經濟通通訊社１１日專訊》新銳醫藥（０６１０８）公布，預期集團於２０２０財年將錄

得淨虧損大幅增加，集團於２０１９財年則錄得淨虧損約４４１０萬元。

集團表示，虧損大幅增加主要由於毛利減少，受累於藥品集中採購政策，集團二代頭孢產品

平均售價降低，加上貿易活動因疫情放緩。

公司自２０１７年１０月６日起暫停於聯交所買賣，將繼續暫停直至另行通知。（ｐｌ）

