【中概焦點】消息指攜程集團上半年在港第二上市，集資十億美元起

《經濟通通訊社１１日專訊》據《ＩＦＲ》引述市場消息指出，目前在納斯達克掛牌、中國

旅行網－－攜程集團（Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ），計劃今年上半年在港第二上市，集資最少１０億美

元，中金、高盛、摩通為安排行。

攜程在納斯達克股價於去年３月中見２０﹒１０美元的五十二周低位，之後徐徐回升，上周

五（８日）收報３３﹒７５美元，市值達２００億美元。（ｅｃ）

