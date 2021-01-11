【企業盈喜】壹照明（８２２２）料九個月虧轉盈不少於６００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》壹照明（０８２２２）發盈喜，預期集團於截至上年十二月底

止九個月，將會錄得不少於６００萬元溢利，當中包括政府補助約３３０萬元，而２０１９年同

期則錄得虧損。

集團稱溢利主要由於其適時調整產品策略、積極進行推廣活動及擴展業務，至集團於期內營

業額上升。（ｋｉ）

