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11/01/2021 09:28

【企業盈喜】壹照明（８２２２）料九個月虧轉盈不少於６００萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》壹照明（０８２２２）發盈喜，預期集團於截至上年十二月底
止九個月，將會錄得不少於６００萬元溢利，當中包括政府補助約３３０萬元，而２０１９年同
期則錄得虧損。　　
　　集團稱溢利主要由於其適時調整產品策略、積極進行推廣活動及擴展業務，至集團於期內營
業額上升。（ｋｉ）

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