【企業盈喜】交銀國際（３３２９）料去年合併淨利增長超過６０％

《經濟通通訊社１１日專訊》交銀國際（０３３２９）發盈喜，料集團截至去年１２月３１

日止合併淨利潤，與截至２０１９年同期相比，將實現超過６０％的顯著增長。

集團指，顯著增長主要由於其專注投資於創新型科技公司、生物技術公司及其他新經濟公司

的投資組合表現優異，收入貢獻大幅增加所致。除上文所述外，集團於報告期的財務業績及營運

保持穩定。（ｋｉ）

