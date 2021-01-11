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即市新聞

11/01/2021 09:23

港股突破二萬八，高開１２５點報２８００３點，科指漲百點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美股上周五（８日）高收，亞洲股市一片繁榮，日經大漲６４
８點，首爾指數亦漲７８點，港股方面今早高開１２５點重返二萬八關口，吉利汽車（００１７
５）表示，與百度並非為訂約方，但不排除合作，吉利股價高開逾３％再度破頂；三大中資電訊
股早前嚴重超賣，今日股份迎來反彈，聯通（００７６２）、中移動（００９４１）漲逾２％。
恆生指數開報２８００３，升１２５點或升０﹒４５％，主板成交１５７﹒９４億元。國企指數
報１１０３５，升７９點或升０﹒７３％。恆生科技指數報８７３０，升１００點或升１﹒１６
％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒８１％，報４３﹒０５元；港交所（００３８８）
升１﹒１１％，報４５７元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒１６％。騰訊（００７
００）升１﹒４％，報５８１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒２％。建行（００
９３９）跌０﹒８４％，報５﹒８８元；友邦（０１２９９）無升跌，報９９元；美團（０３６
９０）升０﹒７５％，報３２０﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０３％。阿
里巴巴（０９９８８）升１﹒３４％，報２２７﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
２﹒８１％。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利　　（００１７５）　　３４﹒３５元　　　升３﹒３１％
　　小米　　（０１８１０）　　３２﹒７５元　　　升２﹒５０％
　　中聯通　（００７６２）　　　４﹒５１元　　　升２﹒２７％
　　中移動　（００９４１）　　４２﹒３５元　　　升２﹒０５％
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒４５元　　　升１﹒６６％
　　騰訊　　（００７００）　５８１﹒００元　　　升１﹒４０％
　　石藥　　（０１０９３）　　　８﹒２６元　　　升１﹒３５％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２２７﹒２０元　　　升１﹒３４％
　　安踏　　（０２０２０）　１３２﹒８０元　　　升１﹒２２％
　　電能　　（００００６）　　４２﹒０５元　　　升１﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯　　（００９８１）　　２６﹒００元　　　升４﹒００％
　　小米　　（０１８１０）　　３２﹒７５元　　　升２﹒５０％
　　阿里健康（００２４１）　　２３﹒１５元　　　升２﹒４３％
　　網易　　（０９９９９　　１７６﹒２０元　　　升２﹒３８％
　　華虹　　（０１３４７）　　４１﹒２５元　　　升１﹒６０％
　　京東集團（０９６１８）　３５３﹒００元　　　升１﹒５５％
　　京東健康（０６６１８）　１４４﹒００元　　　升１﹒４８％
　　騰訊　　（００７００）　５８１﹒００元　　　升１﹒４０％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２２７﹒２０元　　　升１﹒３４％
　　心動　　（０２４００）　　５２﹒００元　　　升１﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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