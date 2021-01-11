《盤後部署》美股繼續上揚，港股本周望企穩二萬八上試２８４００

《經濟通通訊社１１日專訊》美國候任總統拜登擬推數萬億美元新經濟刺激方案，美股上周

五（８日）向好，港股今早高開１２５點報２８００３點，重上二萬八關口，一度見２８１７６

點創出近一年高位，其後走勢反覆，一度跌至２７７９４，最終收報２７９０８點，升３０點或

升０﹒１１％，二萬八關得復失，主板成交２５４１﹒４７億元。國企指數報１１０５９點，升

１０３點或升０﹒９５％；恆生科技指數報８６６５點，升３５點或升０﹒４１％。

滬深市則偏軟，上證綜合指數報３５３１點，跌３８點或跌１﹒０８％，成交

５２６８﹒９６億元人民幣。深證成分指數報１５１１５點，跌２０３點或跌１﹒３３％，成交

６８４８﹒９５億元人民幣。

重磅股則個別發展，中移動（００９４１）上日急跌，今日領跑反彈５﹒７８％，報

４３﹒９元；騰訊（００７００）升３﹒１４％，報５９１元；建行（００９３９）升

２﹒１９％，報６﹒０６元；匯控（００００５）走下０﹒９２％，報４３元；港交所

（００３８８）跌０﹒４％，報４５０﹒２元；友邦（０１２９９）微軟０﹒１５％，報

９８﹒８５元。



＊美眾議院啟動彈劾特朗普程序＊



美國眾議院議長佩洛西表示，美國眾議院將啟動彈劾特朗普的程序，而該法案將被提交至眾

議院。佩洛西指彈劾特朗普，為追究他早前鼓動其支持者攻擊國會山莊的責任。美國侯任總統拜

登則指，罷免特朗普最快的方式，就是自己宣誓就職。拜登上場沒有懸念，他上周五表示，他就

美國經濟刺激計劃規模將達數萬億美元，方案包括失業保險和房租寬限。他表示，方案將於本周

公布，惹來市場憧憬。

另外，英國小企業聯合會於周一表示，除非政府額外提供更多援助，否則英國將會有至少

２５萬間小企業於今年內倒閉，或將打擊英國經濟，而據當地政府數據，當地有約５９０萬家小

企業。而據知該協會季度調查亦指，英國當地受訪的１４００家企業中，有近５％料將於本年內

倒閉。



＊港股成交配合，上升動力仍在＊



港股自去年１２月底升勢持續，而今日恆指曾經突破二萬八關高見２８１７６點，雖說近收

市時段港股好淡爭持，重回２７８００點水平徘徊，但隨著市場期待美國推出經濟刺激措施，相

信美股將繼續上揚，而港股預料亦有支持，而成交配合維持２０００億元以上。港股動力仍在，

預期本周可突破企穩二萬八關口，甚至上試２８４００點。（ｊｃ）

