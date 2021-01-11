《外地經濟》美國上月非農職位意外減１４萬個，遠遜市場預期

《經濟通通訊社１１日專訊》美國勞工部上周公布，上年１２月非農業職位減少１４萬個，

是近八個月以來首次下跌，遠遜市場預期增加７﹒１萬個。失業率為６﹒７％，同遜預期

６﹒８％。

期內私人部門職位減少９﹒５萬個，政府部門職位減少４﹒５萬個，製造業職位增加３﹒８

萬個。每周平均工時３４﹒７小時，微遜預期，平均時薪按月增０﹒８％，勝預期增０﹒２％。

（ａｌ）

