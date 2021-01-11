【佔領國會】佩洛西：最快今日決議表決使用憲法第２５條修正案

《經濟通通訊社１１日專訊》美國眾議院議長佩洛西周日（１０日）晚向議員表示，將於周
一或周二（１１或１２日）就一項決議投票，敦促副總統彭斯使用美國憲法第２５條修正案，允
許他和內閣將無法履行職責的總統特朗普免職。
佩洛西又補充眾議院將推進彈劾法案，而截至周日晚已有２１０名眾議院議員支持彈劾，接
近眾議院的大多數。（ａｌ）
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