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11/01/2021 08:52

【佔領國會】佩洛西：最快今日決議表決使用憲法第２５條修正案

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國眾議院議長佩洛西周日（１０日）晚向議員表示，將於周
一或周二（１１或１２日）就一項決議投票，敦促副總統彭斯使用美國憲法第２５條修正案，允
許他和內閣將無法履行職責的總統特朗普免職。
　　佩洛西又補充眾議院將推進彈劾法案，而截至周日晚已有２１０名眾議院議員支持彈劾，接
近眾議院的大多數。（ａｌ）

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