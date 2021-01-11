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即市新聞

11/01/2021 11:35

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨小時圖呈現「射擊之星」

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、非必需
性消費業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為網易
（０９９９９）、舜宇光學（０２３８２）與招商銀行（０３９６８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選網易、舜宇光學與郵儲銀行（０１６５８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、非必需性消費業與金融業。此外，
恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為金沙中國（０１９２８）、香港
電訊（０６８２３）與永利澳門（０１１２８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參
考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選金沙中國、香港電
訊與領展房產（００８２３）。
　　恆指期貨開市後曾高見２８１９８，但立即被淡友擊回２７８８７。好淡雙方現於高位進行
拉鋸戰，大家應小心小時圖上「射擊之星」頂部的阻力。２７７３７可被視為即市重要支持位，
不宜有失，圖表訊號現時尚屬顯著向好，但指數牛證持有者須提防ＳＴＣ的％Ｋ跌破％Ｄ，引來
新一輪沽盤。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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