《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨小時圖呈現「射擊之星」

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、非必需

性消費業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為網易

（０９９９９）、舜宇光學（０２３８２）與招商銀行（０３９６８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選網易、舜宇光學與郵儲銀行（０１６５８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、非必需性消費業與金融業。此外，

恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為金沙中國（０１９２８）、香港

電訊（０６８２３）與永利澳門（０１１２８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參

考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選金沙中國、香港電

訊與領展房產（００８２３）。

恆指期貨開市後曾高見２８１９８，但立即被淡友擊回２７８８７。好淡雙方現於高位進行

拉鋸戰，大家應小心小時圖上「射擊之星」頂部的阻力。２７７３７可被視為即市重要支持位，

不宜有失，圖表訊號現時尚屬顯著向好，但指數牛證持有者須提防ＳＴＣ的％Ｋ跌破％Ｄ，引來

新一輪沽盤。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

