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即市新聞

11/01/2021 08:25

【大國博弈】三券商擴大終止衍生產品上市，港所：無重大不利影響

　　《經濟通通訊社８日專訊》早前三間券商因為需符合美國法規要求，因而將旗下衍生產品提
早終止，涉及股份為美國禁令下的３１間與中國軍方有關之企業。截至１月１０日之最新消息指
，三間券商高盛、大摩、摩通將終止之產品擴大至合共４８４隻，涉及股份包括中移動（００９
４１）、中聯通（００７６２）、中國電信（００７２８），以及恆指、國指之相關衍生產品，
相關產品最後交易日為１月２２日，提早終止日為１月２８日。
　　港交所發表聲明指，知悉有個別發行商因美國實施制裁措施而將部分結構性產品取消上市，
港交所相信有關行動不會對香港結構性產品市場帶來重大不利影響，正與有關發行商保持接觸，
以確保產品取消上市的程序有序進行，同時為有關發行商進行的回購程序提供協助，並會繼續留
意事態發展。
　　另外，證監會發言人表示，就港交所對美國制裁令以致影響結構產品市場，目前該會正與發
行商密切接觸，以保障投資者利益。該會強調發行商所採取的行動，都保證據具必要性、公平性
，並以投資者利益行事，以確保市場透明性及投資者之知情權。（ｕｌ）

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