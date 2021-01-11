《談國論企－黎偉成》特朗普政府垂死亂華毒意難得逞

《談國論企》中國過去四年受到特朗普在政治、經貿、科技、企業和人員等幾乎全方位的狙

擊，而蓬佩奧更於距卸任美國國務卿前不足一個月惡毒地攬炒台灣問題，歹念當然要使中美關係

更嚴重的惡化，要讓新任美國總統拜登上台後對美國內、外事項更難施政。特朗普及蓬佩奧突把

對華劍峰轉指台灣省，意味亂港反中政策失敗，建設中國考慮定立《大陸台灣法》和《中華人民

共和國台灣省國安法》，反制美帝的胡作非為。



＊攬炒台灣牌反映亂港難反大陸＊



任何一個國家或地區的領袖，在任時應該為社會和人民的福祉努力，於離任前當「看守政府

」，好讓下一任有充分良好的基礎及條件執政，但特朗普藉「美國優先」為名而「特朗普為王」

實之，妄自尊大、橫行霸道地騎在美國人民頭上，甚至在國際事務上處處採取美帝國霸權主義，

胡作非為，最新的當然是（Ｉ）特朗普居然於２０２１年１月６日即距離卸任前約兩個星期煽動

「特粉」衝入美國國會施暴，以阻止參眾兩院的大選選舉人票點票工作，暴行失敗，此廝仍拒絕

接受國會點票結果，更耍無賴的不會出席拜登在１月２０日的第４６屆美國總統就職典禮，實為

美國以至全世界文明社會的千古罪人。

同樣麻煩的，是（ＩＩ）蓬佩奧在失業在即之前，以其職之權，進一步肆意攬炒中國。蓬佩

奧最新劣作，是（ｉ）在１月９日惡意地要解除美國與中國台灣省接觸的所有「自我設置限制」

，而（ｉｉ）之前兩日更「派遣」美國駐聯合國大使克拉夫特於訪問中國台灣省，與當地「官員

」會面，以蓬佩奧於過去幾年一直周遊和遊說列國圍堵中國特別是拒用華為５Ｇ設施等劣行，其

進一步攬炒中國，不足為奇，問題是蓬佩奧居然玩到盡，就盡顯美國反華者的惡勢力實在不可稍

一忽視。

我狠評蓬佩奧對台的最新劣行，重點有（一）特朗普政府從來就堅持反華惡策，於過去幾年

直接攻擊甚至力求聯同美國盟友圍堵中國，更圖在香港搞「顏色革命」的「佔中」（所指的是中

環，但最後是以金鐘為主，故應該是「佔鐘」）、「反修例」黑暴事件，亂港以反中，以為幾可

得逞，但先有新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９於２０２０年初肆虐，而更重要的是人大常委會立法和

於７月１日施行的《港區國安法》，使黑暴抬不起頭。

尤其是香港警務處新成立的國安處部門，在成立的半年多頻頻主動出擊，特別是拘捕美國在

港的代金主黎智英，再拘圖推翻特區政府的以戴耀庭為主的「３５＋」的逾５０人，美國以至其

主要盟友只能夠作出虛弱的「回應」，乃可預期之事。

正正因為《港區國安法》如迅雷般頓壓黑暴惡勢力，拘惡頭，使許許多多亂港者「尖兵」逃

之夭夭，即使踢保潛逃，亦不在話下，故美帝國主義者不再寄望亂港可反中之策湊效，而蓬佩奧

在卸任前轉移目標到「玩台灣遊戲」，此舉當然是觸及到中國主權的底線，更狠毒的是把加大破

壞中美兩國關係的惡果，甩到新任美國總統拜登，使難攤子更難，要修要補不易。香港攬炒派，

被美帝放棄矣！



＊建議立台灣法台國安法反制美帝＊



即使（二）特朗普及蓬佩奧在離任前要徹底地攬炒中美關係，但中國仍可以積極主動的毫不

留情政策和策略化解之，做法有（甲）由全國人大常委會迅速立法制定《中華人民共和國台灣省

法》（簡稱《大陸台灣法》），以應對美國可以單邊地「制定」所謂《美台關係法》，並「依法

」處理對中國台灣省的問題，特別是蓬佩奧最新之解除美台接觸的所有「自我設置限制」劣舉。

《大陸台灣法》可以（１）度身訂造地處處針對《美台關係法》而制定，好處是簡單快捷地立法

，和依法的針峰相對的反制美國在台灣省的任意妄為舉動，更重要的是（２）可順水推舟地，立

法和依法處理台灣省事務問題。

和（乙）人大常委可以按照《港區國安法》，定立《中華人民共和國台灣省國安法》，即使

不一定如香港般採取行動，卻仍可以「立案待處」，今後可以在適當時機依法追究犯法者的罪責

、刑責，以震懾台獨和支持者之一眾。

重要的是（三）中國在拜登入住白宮後，加強對美的對話和合作。美國民主及共和兩黨從來

就是反華反共，只是在不同時候、不同階段有不同程度而已，故千萬不要對拜登寄以不必要的「

厚望」，在美國受特朗普破壞千蒼百孔之際，是有可能爭取到中美兩國的互惠互利新發展的。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

