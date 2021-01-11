《異動股》中移動反彈逾４％，盈富基金不再買入涉禁令股份

《經濟通通訊社１１日專訊》盈富基金（０２８００）公布，受美國行政命令的影響，基金

自今日起不再對受制裁企業進行新投資。

另外，三大美資行摩通、摩根士丹利及高盛，決定提早終止４８４隻窩輪、牛熊證及界內證

的買賣。

三大電訊商歷上周五大跌後反彈，中移動（００９４１）升４﹒１％，報４３﹒２元，成交

約１﹒２３億股，涉資５１﹒４８億元。

中聯通（００７６２）升１﹒８１％，報４﹒４９元；中電信（００７２８）升１﹒０２％

，報１﹒９８元。

中海油（００８８３）暫無升跌，報７﹒１２元。

摩通下架的包括１４４隻恆指牛熊證、１１隻國指牛熊證、４１隻恆指窩輪、１１隻國指窩

輪、５隻恆指界內證、８隻中移動窩輪、２隻中電信窩輪及３隻聯通窩輪終止買賣；摩根士丹利

旗下７２隻恆指牛熊證、３２隻恆指窩輪及１１隻中移動窩輪，同告暫停買賣；高盛下架１２２

隻恆指牛熊證、１３隻恆指窩輪、６隻中移動及３隻聯通窩輪。

港交所（００３８８）升１﹒２４％，報４５７﹒６元；表示相信有關行動不會對香港結構

性產品市場帶來重大不利影響，正與有關發行商保持接觸，確保產品取消上市的程序有序進行，

同時為回購程序提供協助。目前市場有超過１﹒２萬隻結構性產品上市。

現時，恆生指數報２８１５５，升２７６點或升０﹒９９％，主板成交２１４﹒４９億元。

國企指數報１１１１９，升１６４點或升１﹒５％。恆生科技指數報８８００，升１６９點或升

１﹒９７％。

即月期指新報２８１５７，升３５６點，高水２點。即月國指期貨報１１１１２，升２１０

點，低水８點。即月科指期貨新報８７９３，升１７８點，低水４７點。

上證綜合指數報３５６８，跌１點或跌０﹒０５％，成交１４５﹒２１億元人民幣。深證成

份指數報１５３１３，跌６點或跌０﹒０４％，成交２３１﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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盈富基金（０２８００） ２８﹒３２元 升１﹒０７％

港交所 （００３８８） ４５７﹒６０元 升１﹒２４％



中移動 （００９４１） ４３﹒２０元 升４﹒１０％

中聯通 （００７６２） ４﹒４９元 升１﹒８１％

中電信 （００７２８） １﹒９８元 升１﹒０２％



中海油 （００８８３） ７﹒１２元 無升跌

中石化 （００３８６） ３﹒７５元 跌０﹒２７％

中石油 （００８５７） ２﹒４２元 升０﹒４１％

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（ｎｓ）

