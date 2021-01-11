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即市新聞

11/01/2021 09:34

《異動股》中芯飆逾半成，美國場外交易獲准持續至下月一日

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價升５﹒２％，報２６﹒３元，以
現價計，該股暫連升４日，累計升幅３５﹒０１％。該股成交約１７８０萬股，涉資４﹒６４億
元。
　　Ａ股（滬：６８８９８１）現價６３﹒０８元人民幣，升１﹒４９元人民幣，或升２﹒４２
％，成交２﹒８５億元人民幣，涉及４５６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１８７﹒３５％。
　　ＯＴＣＱＸ市場營運商ＯＴＣＭａｒｋｅｔｓＧｒｏｕｐ最新向中芯表示，接獲監管機構通
知，改變了有關行政命令生效日期的立場，現在允許中芯的證券交易持續到２０２１年２月１日

　　現時，恆生指數報２８１２２，升２４４點或升０﹒８８％，主板成交２５８﹒３６億元。
國企指數報１１１１９，升１６４點或升１﹒５０％。恆生科技指數報８８０６，升１７６點或
升２﹒０４％。
　　即月期指新報２８１０３，升３０２點，低水２０點。即月國指期貨報１１１０２，升２０
０點，低水１８點。即月科指期貨新報８８１１，升１９６點，低水５４點。
　　上證綜合指數報３５５８，跌１１點或跌０﹒３２％，成交２８７﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１５２７０，跌４９點或跌０﹒３２％，成交３９１﹒８７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯　　（００９８１）　　　２６﹒３０元　　　升５﹒２０％
　　ＡＳＭ　（００５２２）　　　９５﹒６５元　　　跌０﹒５７％
　　華虹　　（０１３４７）　　　４１﹒４５元　　　升２﹒０９％
　　上海復旦（０１３８５）　　　１５﹒３０元　　　升１﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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