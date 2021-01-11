《異動股》中芯飆逾半成，美國場外交易獲准持續至下月一日

《經濟通通訊社１１日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價升５﹒２％，報２６﹒３元，以

現價計，該股暫連升４日，累計升幅３５﹒０１％。該股成交約１７８０萬股，涉資４﹒６４億

元。

Ａ股（滬：６８８９８１）現價６３﹒０８元人民幣，升１﹒４９元人民幣，或升２﹒４２

％，成交２﹒８５億元人民幣，涉及４５６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１８７﹒３５％。

ＯＴＣＱＸ市場營運商ＯＴＣＭａｒｋｅｔｓＧｒｏｕｐ最新向中芯表示，接獲監管機構通

知，改變了有關行政命令生效日期的立場，現在允許中芯的證券交易持續到２０２１年２月１日

。

現時，恆生指數報２８１２２，升２４４點或升０﹒８８％，主板成交２５８﹒３６億元。

國企指數報１１１１９，升１６４點或升１﹒５０％。恆生科技指數報８８０６，升１７６點或

升２﹒０４％。

即月期指新報２８１０３，升３０２點，低水２０點。即月國指期貨報１１１０２，升２０

０點，低水１８點。即月科指期貨新報８８１１，升１９６點，低水５４點。

上證綜合指數報３５５８，跌１１點或跌０﹒３２％，成交２８７﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１５２７０，跌４９點或跌０﹒３２％，成交３９１﹒８７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯 （００９８１） ２６﹒３０元 升５﹒２０％

ＡＳＭ （００５２２） ９５﹒６５元 跌０﹒５７％

華虹 （０１３４７） ４１﹒４５元 升２﹒０９％

上海復旦（０１３８５） １５﹒３０元 升１﹒８６％

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（ｃａ）

