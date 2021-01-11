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即市新聞

11/01/2021 12:42

《外匯達仁－盧楚仁》美債息升重創金價

　　《外匯達仁》去年８月４日，俄羅斯宣布成功研發對付新型冠狀病毒的疫苗，美國１０年期
債息隨即見底（０﹒５１％）回升至今。在執筆時，債息更高見１﹒１２水平。美國１０年期債
息大幅抽升的原因，離不開避險情緒降溫導致金融市場資金棄債投股，一方面令美股屢創新高，
二方面令債價下跌而債息上升。相信在新的一年，美國１０年期債息持續上升已成為明顯趨勢。
雖然１０年期債息在１﹒２５％有阻力，但相信會輕易上破到另一阻力１﹒５％。債息持續上升
，其實對金匯市場各有影響。
　
　　在外匯市場，美國１０年期債息持續升溫，絕對有助美匯由弱轉強，因為某程度反映金融市
場對美國經濟前景抱樂觀態度，經濟前景好自然衍生聯儲局有機會提早加息的概念，故此對美匯
有一定支持。美匯指數這一波似正邁向９１阻力，估計將有力突破而挑戰另一阻力位
９１﹒７４６。相反債息上升，則對避險貨幣日圓不利，故最近日圓匯價持續受壓。估計美元兌
日圓將會挑戰１０４﹒７６甚至１０５﹒６８的阻力位。
　
　　在貴金屬市場，金銀價格更加因債息上升而受到打壓出現大跌。回想起去年８月４日俄羅斯
研發疫苗成功，不單止當日令債息見底回升，亦令金價高見２０７５美元歷史新高後大幅回落至
今，可見這個消息令避險情緒降溫下，導致債市和貴金屬市場同步出現逆轉。未來債息上升帶動
美匯上升，增加對金銀價不利，在這雙重夾擊下，估計現貨金價有機會再下試１７６４美元，現
貨銀價亦有機會下試２２美元關口。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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