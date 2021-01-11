《午市前瞻》北水勁流入內地經濟向好，港股周內上望２８５００點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國候任總統拜登擬推數萬億美元新經濟刺激方案，美股上周

五（８日）高收，港股今早亦重返二萬八關口，高開１２５點。盈富基金（０２８００）稱不再

對受制裁企業進行新投資，加上三大美資行摩通、大摩及高盛，決定提早終止相關４８４隻窩輪

、牛熊證及界內證的買賣。不過，三大電訊商仍然反彈，中移動（００９４１）、聯通（００７

６２）各彈起８﹒１９％及６﹒８％，報４４﹒９元和４﹒７１元，前者為半日最佳表現藍籌。

恆生指數半日收報報２８１２２，升２４４點或升０﹒８８％，創近一年高位，主板成交１４２

４﹒２６億元。

國企指數報１１１６７，升２１１點或升１﹒９３％。恆生科技指數報８８０２，升１７１

點或升１﹒９９％。

上證綜合指數報３５６１，跌８點或跌０﹒２３％，成交３３２３﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１５２５３，跌６６點或跌０﹒４３％，成交４２６７﹒４８億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）今早重返６００大關，現升４﹒１％，報５９６﹒５元；

匯控（００００５）軟１﹒１５％，報４２﹒９元。百威亞太（０１８７６）報２５﹒７５元，

跌２﹒２７％，曾跌穿５０天線（２５﹒９４９元），為半日最差表現藍籌。



＊吉利及舜宇創新高＊



吉利（００１７５）稱不排除尋求與百度潛在合作機會之可能性，股份今早一度高至３５﹒

５元創新高，其後回落，半日跌０﹒６％，報３３﹒０５元。同板塊的東風（００４８９）升０

﹒７２％，報９﹒７８０元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１﹒９％，一度創逾三年

高，匯證升其目標價６０％至９﹒６元，評級維持持有。比亞迪（０１２１１）升８﹒６５％，

報２６１元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１６﹒７３％。華晨（０１１１４）升１﹒

２１％，報６﹒６５０元；長汽（０２３３３）升５﹒５８４％，報３１﹒２元，以現價計，該

股暫連升４日，累計升幅２４﹒０６％。

舜宇（０２３８２）獲交銀國際上調目標價，由１８５元升至２２０元，重申「買入」評級

。股份突破２００元關口，盤中高見高見２０４﹒６元，再創下上市新高。現升６﹒０８％，報

２００﹒６元。以現價計，該股暫連升９日，累計升幅２７﹒３７％。該股成交約６０９萬股，

涉資１２﹒２６億元。比亞迪電子（００２８５）升１﹒５３８％，報３９﹒６元；瑞聲（０２

０１８）升１﹒４１％，報４６﹒５元；丘鈦（０１４７８）跌１﹒３４％，報１３﹒１８元。



＊部分醫藥股回吐，開拓藥業飆逾１３％＊



早前醫藥股累積一定升幅，部份股份今日回吐。國家衛健委副主任曾益新周六（９日）表示

，中國已累計開展新冠病毒疫苗接種９００多萬劑次。他又表示，中國將全面有序地推進高傳播

人群、高危人群和普通人群的接種工作，並實施全民免費接種。通過有序開展接種，符合條件的

群眾都能實現「應接盡接」。康希諾（０６１８５）現價仍跌２﹒４５％，報２１４﹒６元。泰

格醫藥（０３３４７）升１﹒５４％，報１９０﹒９元。石四藥（０２００５）跌２﹒８７％，

報４﹒０６元。

開拓藥業（０９９３９）稱有關普克魯胺在巴西治療新冠肺炎的臨床試驗中，男性患者的最

終結果及女性患者的中期結果，顯示有顯著抑制作用，並且對於短期即１５日給藥具有良好的安

全性，早上飆１３﹒４４％，報１１﹒９８０元，，破１００天平均線（１０﹒４５９元）。而

百濟（０６１６０）升７﹒７３％，報１６５﹒８元，藥明（０２２６９）連升２日，今日再飛

起３﹒３６％，報９８﹒２元。中生製藥（０１１７７）跌１﹒８４％，報７﹒４３元。



＊金股偏軟，招行升逾６％創新高＊



由於市場預期華府權力平穩交接，且美債收益率飆升，帶動金價偏軟。山東黃金（０１７８

７）開跌跌３﹒９２６％，報１７﹒６２０元，跌破廿天平均線（１７﹒８４３元）。以現價計

，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒８６％。。招金（０１８１８）和紫金（０２８９９）同樣連

跌２日，分別跌３﹒９１％，報９﹒０７元，及跌２﹒５６％，報９﹒５元。中國黃金（０２０

９９）失３﹒３％，報１１﹒７元。

據內媒報道，人民銀行自今年１月１日起取消信用卡透支利率上限和下限管理，信用卡透支

利率由發卡機構與持卡人自主協商確定，意味著信用卡透支利率實現市場化。招行（０３９６８

）Ｈ股現價升６﹒２６％，報５６﹒８元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅２０﹒８５％

。農行（０１２８８）升２﹒７６％，報２﹒９７元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３

﹒８５％。郵儲行（０１６５８）升８﹒３７％，報４﹒７９元，；建行（００９３９）升２﹒

６９８％，報６﹒０９元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅５﹒９１％。（ｋｉ）



＊溫綱城：主動基金或已沽出涉禁令股份＊



中國１２月份全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）跌幅收窄，表現好過預期，傲揚集團基金

經理溫綱城向《經濟通通訊社》表示，數據是反映國內企業收益增加，屬利好消息。同時，港股

交投活躍，北水持續支持港股成交，若然北水流入力度不減，恆指將大上小回，不跌穿２６８０

０點的前提下，本周或上望２８５００點，本季或本月上望上年１月２４日，約２９１７４點位

高位，籲投資者切勿隨便沽空。

美國國會眾議院議長佩洛西有計劃推動彈劾總統特朗普的決議案。溫綱城表示，特朗普任期

現時餘下約１０日，上述事件目的多為政治表態，預期對拜登的交接問題不大，亦對港股走勢無

影響。

另外，有美資發行商將涉及中資禁令股份的窩輪及牛熊證撤回上市。溫綱城表示，一些主動

基金為將相關股份剔出基金的十大持股，可能已將股份沽出；而對美資行來說被動基金的追蹤偏

離度可能只會擴大幾個百分點。

舜宇（０２３８２）受惠１２月手機鏡頭出貨量造好股價曾破頂，他認為持貨者可繼續持有

，無貨者宜待回落至十天線（１７６﹒９元）位置考慮。（ｎｓ、ｋｉ）

