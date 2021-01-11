【北水炒Ｄ乜】淨流入１８９﹒３億人幣，買騰訊中移動沽比亞迪

《經濟通通訊社１１日專訊》美股三大指數上周五創收市新高，港股今日高開１２５點，報

２８００３，之後曾升２９８點，高見２８１７６，為去年１月２２日近一年高位；其後升幅收

窄，曾僅升４７點，報２７９２５。臨近中期復造好，恆指中午升２４４點。Ａ股午後走樣急吐

，拖累恆指曾倒跌８３點，低見２７７９４點。恆指收市報２７９０８，升３０點或０﹒１１％

。

按額度計算，北水全日淨流入１８９﹒３億元人民幣，增加１４﹒６％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）

；淨賣出最多的依次是比亞迪股份（０１２１１）、贛鋒鋰業（０１７７２）、小米集團

（０１８１０）。

主板成交２５４１﹒４７億元減少６％。其中港股通成交６８８﹒７億元，佔總成交

２７﹒１％。



＊北水轉掃騰訊，淨流入逾６７億元＊



騰訊控股升３﹒１４％報５９１元，北水淨買入６７﹒１億元。

多隻禁令股反彈，中移動升５﹒７８％報４３﹒９元，北水淨買入５６﹒３億元。

中海油升０﹒５６％報７﹒１６元，北水淨買入１８﹒９億元。

中標哥倫比亞波哥大巴士項目的比亞迪創新高，全日升６﹒６６％報２５６﹒２元，北水淨

賣出２﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ６７﹒０６

中國移動 （００９４１） ５６﹒２６

中國海洋石油 （００８８３） １８﹒９５

中芯國際 （００９８１） １０﹒５４

思摩爾國際 （０６９６９） ７﹒２１



淨沽出最多港股：

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒７６

贛鋒鋰業 （０１７７２） －１﹒２５

小米集團 （０１８１０） －１﹒０１

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（ｃａ）

