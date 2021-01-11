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即市新聞

11/01/2021 15:26

《美元走勢－羅明立》短線可考慮１﹒２２附近沽出歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒２２　　　１０４﹒０３　　　１０４﹒１３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１９６　　　１﹒２１６７　　　１﹒２１８５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３５２９　　　１﹒３４９１　　　１﹒３５０５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８９０　　　０﹒８８７１　　　０﹒８８８０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５５５　　　７﹒７５３６　　　７﹒７５４６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１２月非農職位減少了１４萬，差於預期的增加７﹒１萬個職位，亦創８
個月來首次出現職位減少情況。同期，失業率維持於６﹒７％，略低於預期的６﹒８％。就業數
據公布後，美國候任總統拜登，承諾將最低工資提升到每小時１５美元，並指會於本周公布另一
龐大挽救經濟方案。
　　美匯指數先跌後反彈，炒作利淡美元的因素已被逐步消化，近期美國債息回升至１％以上反
而推動美元補倉活動，美匯重越２０天線有助短線技術走勢進一步改善。
　　非美貨幣全面下跌，歐元跌破１０天及２０天線，有可能要先下試１﹒２１，上方阻力在
１﹒２２３０╱５０，短線可考慮１﹒２２附近沽出歐元，目標１﹒２１，以１﹒２２５０為止
損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２１０　　　１﹒２１１０　　　１﹒２２５０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３５４０　　　１﹒３４２０　　　１﹒３５７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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