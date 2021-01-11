《美元走勢－羅明立》短線可考慮１﹒２２附近沽出歐元

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０４﹒２２ １０４﹒０３ １０４﹒１３
歐元╱美元 １﹒２１９６ １﹒２１６７ １﹒２１８５
英鎊╱美元 １﹒３５２９ １﹒３４９１ １﹒３５０５
美元╱瑞郎 ０﹒８８９０ ０﹒８８７１ ０﹒８８８０
美元╱港元 ７﹒７５５５ ７﹒７５３６ ７﹒７５４６
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《美元走勢》美國１２月非農職位減少了１４萬，差於預期的增加７﹒１萬個職位，亦創８
個月來首次出現職位減少情況。同期，失業率維持於６﹒７％，略低於預期的６﹒８％。就業數
據公布後，美國候任總統拜登，承諾將最低工資提升到每小時１５美元，並指會於本周公布另一
龐大挽救經濟方案。
美匯指數先跌後反彈，炒作利淡美元的因素已被逐步消化，近期美國債息回升至１％以上反
而推動美元補倉活動，美匯重越２０天線有助短線技術走勢進一步改善。
非美貨幣全面下跌，歐元跌破１０天及２０天線，有可能要先下試１﹒２１，上方阻力在
１﹒２２３０╱５０，短線可考慮１﹒２２附近沽出歐元，目標１﹒２１，以１﹒２２５０為止
損。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２１０ １﹒２１１０ １﹒２２５０
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３５４０ １﹒３４２０ １﹒３５７０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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