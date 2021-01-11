【夜期時段】即月期指最新報２７９３５點，跌５０點，高水２７點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７９７０點，跌１５點，高水

６２點，最新報２７９３５點，跌５０點，高水２７點，合約成交４５３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１０７６點，升７點，高水１６點，最新報１１０５８點

，跌１１點，低水２點，合約成交３３３張。

