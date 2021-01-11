金發局與泰國央行合作項目進入第二階段，料首季發表研究結果

《經濟通通訊社１１日專訊》香港金融發展局就央行數字貨幣發展近況發表研究報告，報告

指泰國中央銀行與金管局的聯合計劃取名為Ｉｎｔｈａｎｏｎ－ＬｉｏｎＲｏｃｋ項目，現已進

入第二階段，旨在探討在跨境貿易結算及資本市場交易方面的商業應用案例，並計劃完善跨境走

廊網絡原型，支援區內其他央行數字貨幣。目前，港交所（００３８８）、十九間銀行及五間其

他企業將參與項目，並以實際貿易交易試行運作。研究成果預計將於２０２１年第一季發表。

報告表示，泰國中央銀行與金管局的聯合計劃取名為Ｉｎｔｈａｎｏｎ－ＬｉｏｎＲｏｃｋ

項目，項目首階段於２０１９年９月啟動，並已於２０１９年１２月完成。項目旨在創建一個概

念認證模型，當中設有一個泰銖 港幣區域走廊網絡，以連接ＬｉｏｎＲｏｃｋ及

Ｉｎｔｈａｎｏｎ網絡（香港及泰國兩個地區各自以分布式分類帳技術運作的本地支付網絡）。

報告亦指，約五分之四的央行已開展及進行有關央行數字貨幣的研發工作，金發局將繼續進

行與金融科技項目相關的研究，並與相關持份者保持溝通。（ｂｎ）

