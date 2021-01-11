【香港政情】張舉能：司法機構須續保持獨立和公正無偏

《經濟通通訊社１１日專訊》新任終審法院首席法官張舉能在禮賓府宣誓就職，他在履新首

日表示，對於獲委任為終審法院首席法官，為香港特別行政區服務，感到非常榮幸，他將繼續大

公無私地維護法治和司法獨立。

張舉能感謝兩位終審法院前任首席法官李國能和馬道立，為回歸後的司法機構奠定堅固穩健

的基礎，使法治得以繼續茁壯成長，又表示司法獨立是《基本法》所規定的，亦受到《基本法》

保障，法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法機構必須繼續保持獨立和公正無偏。

他指出，司法誓言要求每一位法官擁護《基本法》，効忠香港特別行政區，須基於其司法和

專業才能，不應摻雜任何政治或其他不相關的考量，司法機構在履行司法職能時，絕對不應受到

不當的外來壓力或影響。



＊尊重言論自由但不可對法官施加不當壓力＊



他又稱，法院判決無可避免面對立場不同者之間的批評，他認為言論自由固然應當充分尊重

，但不可試圖對法官施加不當壓力，影響他們履行司法職責，強調任何威脅使用暴力或網上惡意

「起底」應受到嚴厲譴責。

他認為，法官處理備受注目或帶政治色彩的案件時，不論在庭上發言、撰寫判案書，務必格

外審慎，確保予人公正無私的觀感，否則或予人有立場偏頗之疑，不利於維持公眾對司法體系的

信心。（ｈｙ）

