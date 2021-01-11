《小傳日記》魚缸再收陰，好友要小心；兩萬八不穩，電訊佬發奮

《小傳日記》花旗國候任總統拜登話會推出幾萬億美金嘅新經濟刺激方案，上個星期五美股

再創新高，今朝香江魚缸都唔輸蝕，高開１２５點之後企上２８０００大關，高見２８１７６點

，創近一年高位。早段科技?汽車同埋手機佬同樣煞食，最意想不到嘅係三大中資電訊佬今日叻

叻；今日被紐交所除牌就喺港交所發圍，齊齊反彈，魚缸半日收升２４４點。奈何午後Ａ場轉跌

，朝早破頂嘅吉利（００１７５）同樣掉頭向下，恆指一度倒跌８３點，見２７７９４點，其中

最叻藍戰士係神州移動（００９４１），全日飛高近６巴仙，報４３﹒９銀；創科（００６６９

）就係最渣藍戰士，唔見逾３巴仙，報１１６銀，最終魚缸收報２７９０８點，走高３０點或唔

夠半巴仙，主板成交２５４１﹒４７億銀，按日減少６巴仙。國指報１１０５９點，踢高１０３

點或近１巴仙。科指報８６６５點，走上３５點或近半巴仙。

Ａ場慘慘要潛低！上證綜指報３５３１點，走軟３８點或逾１巴仙，深證成指報１５１１５

點，走低２０３點或逾１巴仙；兩市全日成交１２１１８億人仔，連續第六日成交超過１萬億，

較上日（８日）成交增加７巴仙。

重磅藍戰士方面，生發發（００３８８）腳軟近半巴仙，報４５０﹒２銀；ＡＩＡ（０１２

９９）走低三格，報９８﹒８５銀；大象（００００５）跣低近１巴仙，報４３銀；藥明（０２

２６９）彈高逾２巴仙，報９７﹒１銀。



＊避過禁令劫ＱＱ係咁笑，信用卡鬆綁內銀升得爽＊



原本以為ＱＱ（００７００）同阿里（０９９８８）會被美方納入中資禁令名單，點知今日

更新內容無呢兩隻股，避過一劫梗係升一升賀賀佢！騰訊（００７００）飛起逾３巴仙，報５９

１銀；但阿里巴巴（０９９８８）就回吐逾跌１巴仙，報２２１銀；美團（０３６９０）同樣跌

近３巴仙，報３０９﹒６銀；小米（０１８１０）升近半巴仙，報３２﹒０５銀。

神州媒體話，自今年１月１日起取消信用卡透支利率上限和下限管理，信用卡透支利率由發

卡機構與持卡人自主協商確定，意味信用卡透支利率實現市場化，內銀今日再度起飛！建行（０

０９３９）收漲逾２，報６﹒０６銀；工行（０１３９８）揚逾半巴仙，報４﹒９９銀；招行（

０３９６８）飆逾半成，報５６﹒３銀；交行（０３３２８）升近３巴仙，報４﹒２８銀。郵儲

行（０１６５８）飛起逾６巴仙，報４﹒７銀。



＊舜宇破二百得佢咁牙擦，事件到尾聲中資電訊勁＊



交銀國際話，基於車輛需求逐步恢復，電動汽車嘅強勁增長前景，畀舜宇（０２３８２）目

標價去到２２０銀，所以舜宇股價立即升破２００銀，今日收漲逾半成，報１９９銀。不過其他

手機佬好似略為回吐，瑞聲（０２０１８）跌近１巴仙，報４５﹒５銀；比亞迪電子（００２８

５）回吐逾半巴仙，報３８﹒７５銀；通達集團（００６９８）跪低近２巴仙，報０﹒６１銀；

高偉電子（０１４１５）跌唔夠半巴仙，報５﹒８７銀。

富瑞發表研究話，相信花旗對神州三大電訊運營商施禁令影響已經到尾聲，三大電訊今日齊

齊反彈，中電信（００７２８）升近２巴仙，報１﹒９９銀；中聯通（００７６２）抽高近６巴

仙，報４﹒６６銀；中移動（００９４１）同樣飛起近６巴仙，報４３﹒９銀；另外，鐵塔（０

０７８８）同樣漲近４巴仙，報１﹒１銀。



＊比亞迪發威吉利卻跣低，金價穿千九金佬要唞唞＊



吉利（００１７５）話唔排除會同百度合作，今朝一度衝上３５﹒５銀再破頂，之但係佢都

講明係母公司同百度簽約，吉利全日插近３巴仙，報３２﹒４銀；東風（００４８９）俾匯證升

六成目標至９﹒６銀，但收市跪低近３巴仙，報９﹒４５銀。相比之下，比亞迪（０１２１１）

認真叻仔，半日高見２６４﹒６銀再創新高，公司喺哥倫比亞首都波哥大２０２０年度巴士項目

招標中，接獲過千部電動巴士訂單，全日飛起近７巴仙，報２５６﹒２銀；華晨（０１１１４）

走上近１巴仙，報６﹒６１銀；長汽（０２３３３）踢高近４巴仙，報３０﹒６銀，連升４日累

計升幅兩成一。

孖屐預期華府權力平穩交接，美債收益率又升唔停，金價上星期五失守１９００美金大關，

金礦佬都齊齊腳仔軟！紫金（０２８９９）潛近５巴仙，報９﹒３１銀；招金（０１８１８）插

逾４巴仙，報９﹒０５銀；山東黃金（０１７８７）撻低逾３巴仙，報１７﹒７４銀；中國黃金

（０２０９９）跣腳逾３巴仙，報１１﹒７銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）唔見近３巴仙

，報１３４４銀，請請！



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