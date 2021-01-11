【脫歐之後】分析師：脫歐不利英企盈利，買英房產可受惠英鎊升值

《環富通基金頻道記者伍賜好１１日報道》英國與歐盟經過長達１０個月的漫長談判，終於

在去年底達成雙邊貿易協議，元旦日起英國正式脫歐。分析認為，脫歐後不利英企盈利，不建議

投資於英國股票，但在美元長期貶值的趨勢下，英國房產料受惠英鎊升值。

雙邊貿易協議的部分重點包括：在關稅方面，英國去年底正式脫離歐盟單一市場，貨物跨越

英吉利峽進出口時，減少雙方企業的繁複程序，豁免雙方貨物的關稅或配額。在漁業方面，歐盟

漁船將在５年半的過渡期內逐步將漁獲量的配額減少２５％，之後雙方將針對歐盟漁船在英國水

域的魚獲量進行談判。若歐盟不滿談判結果，可以對英國實施經濟措施。



＊黃子燊：脫歐對市場不會構成震盪＊



晉裕環球資產管理投資研究部高級分析師黃子燊對《環富通基金頻道》表示，英國與歐盟就

英國脫歐達成協議，英國在新的營商環境下，只是一些貿易條款有所不同，對市場不會構成震盪

，因之前市場已對負面的影響作出反映。長線而言，英國金融市場會重回正軌。

他說，英國經濟去年甚差，該行並不建議投資於英國股票，因脫歐對英國企業盈利帶來影響

。對於英國的投資，他說，在全球央行採取貨幣寬鬆的環境下，有利於英國房地產市場的長線投

資，因為在相比之下，美國的量化寬鬆規模較大，致令美元長期貶值，換言之，英鎊兌美元將會

持續向升，英國房產因英鎊匯價而升值。

黃氏建議投資者亦可考慮英國房地產信託基金（ＲＥＩＴ），因可享有穩定的派息，但不建

議購買房地產股。



＊建議減持歐股，增持美股＊



黃子燊又認為，相信新冠肺炎的問題今年會獲解決，問題料只屬短暫。在歐洲的投資方面，

他建議「減持」歐股，因看淡當地經濟及復甦前景。他建議增持美股，因美國市場擁有不少創新

科企，料將帶動經濟增長。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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