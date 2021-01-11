《保險觸覺－黎柱基》綜合汽車保險額外保障多

《保險觸覺》香港人多車多，不時會發生大大小小的交通意外。作為守法的車主，在享受駕

駛的樂趣和方便時，也不要忘記投保一份汽車保險，為愛車及自己提供周全保障。根據法例規定

，在本港道路上行駛的任何種類汽車，都必須購買第三者責任保險。不過，這種保險只提供對第

三者的人身傷亡或財物的損毀責任的保障。假如投保人的汽車有任何損毀，或是因身體受傷所引

致的醫療開支，將不會獲得任何賠償。

綜合汽車保險的保障範圍不單覆蓋第三者責任保險，同時亦包括受保汽車及其配件或零件在

交通意外中的損壞，甚至是因盜竊而造成的損失。部分計劃更會提供額外保障，例如指定期內的

「同款新車換舊車賠償」、更換擋風玻璃開支及臨時代用車服務等。



＊獨有的獎勵機制－無索償保費折扣＊



汽車保險還設有獨有的獎勵機制－－無索償折扣，假如投保人於投保一年內沒有任何索償，

第二年續保的時候，保險公司會給予特定的折扣率。一般而言，一年無索償紀錄可享八折優惠，

隨後按年遞增，假如車主已連續投保五年無任何索償，第六年續保時則最多可獲四折優惠。

至於如何釐定保費，保險公司除會根據過往的索償記錄外，也會參考投保人的年齡、駕駛經

驗、車輛型號、估值及交通違規紀錄等，計算須繳付的保費，可說是非常個人化的。另外，投保

人要留意汽車保險與大部分保單一樣，都會設有自負額，但金額會視乎不同因素而定。如果駕駛

者並非記名司機，２５歲以下的司機或持有正式駕駛執照不足兩年的駕駛者，其自負額也會有所

不同。



＊設有２４小時緊急服務熱線＊



為了自身及他人的安全著想，不論是駕駛者或行人都要嚴格遵守交通規則，盡量減低交通事

故的機率。一旦不幸發生事故，應保持冷靜，除了尋求警方協助外，有些綜合汽車保險計劃更設

有２４小時緊急服務熱線，包括一般交通規例查詢、路邊緊急維修轉介、拖車安排，以及索償程

序的諮詢等服務，可為投保人提供協助。

不同於一般財物保險，綜合汽車保險特點之一是投保時一般不需提供投保額。這是由於受保

汽車的市值會隨時間而改變，假如於投保時已假定一個保額，將難以反映汽車日後的真正價值，

投保人也可能要支付溢價，白白浪費金錢。倘若真的發生交通意外而令受保汽車受損或全毀，保

險公司會採用「市值」的賠償概念，並以受保汽車同款，兼類似狀況、規格及車齡的汽車現價作

為賠償參考，以提供最貼近其真正價值的保障。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

