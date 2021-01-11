電訊股反彈騰訊造好，港股反覆升３０點收２７９０８二萬八得復失

《經濟通通訊社１１日專訊》美國國會眾議院議長佩洛西有計劃推動彈劾總統特朗普，美股

三大指數期貨在亞洲時段走低。美資券商大摩、高盛及摩通再有動作，將終止的產品數目擴大至

共４８４隻，涉及股份包括三大電訊商，以及恆指、國指之相關衍生產品，最後交易日為本月

２２日；盈富（０２８００）亦不會再加倉受制裁企業股份。恆指開報２８００３點，升１２５

點，升幅最多擴大至２９８點，破二萬八，見２８１７６點，主要受惠騰訊（００７００）和阿

里巴巴（０９９８８）並不在美國更新的投資禁令名單上，三大電訊商股價亦見反彈；隨美期續

步低走，港股轉燈曾倒跌８３點；未能收企二萬八，升３０點或０﹒１１％，報２７９０８點，

主板成交２５４１﹒４７億元，回落近６％。國指收報１１０５９點，升１０３點或０﹒９５％

。恆指報８６６５點，升３５點或０﹒４１％。

友邦（０１２９９）軟０﹒１５％，報９８﹒８５元；匯控（００００５）跌０﹒９２％，

報４３元。

上證綜指收報３５３１，跌３８點或１﹒０８％；深證成指報１５１１５點，跌２０３點或

１﹒３３％，總成交１２１１７﹒９１億人幣，少逾７％。



＊盈富棄買受制裁藍籌，騰訊未入黑名單升逾３％＊



盈富基金將不再購入屬恆指成份股的中移動（００９４１）、聯通（００７６２）及中海油

（００８８３），盈富升０﹒３６％，報２８﹒１２元。另外，貝萊德旗下ｉＳｈａｒｅｓ安碩

核心恆生指數ＥＴＦ（０３１１５），同樣今日起不再對任何受制裁實體作新投資，升０﹒２％

，報１００﹒３元。恆指ＥＴＦ（０２８３３）升０﹒１４％，報２８﹒３元。

港交所（００３８８）表示相信有關行動不會對結構性產品市場帶來重大不利影響，正與有

關發行商接觸，確保產品取消上市的程序有序進行，有信心有充裕的投資產品滿足市場需求，跌

０﹒４％，報４５０﹒２元。

受制裁的中國三大電訊商股價反彈，中移動和中聯通分別走高５﹒７８％報４３﹒９元，漲

５﹒６７％報４﹒６６元；中電信（００７２８）亦升１﹒５３％，報１﹒９９元。中芯

（００９８１）在美國場外證券交易獲持續至２月１日，升１﹒２％，報２５﹒３元。中海油微

升０﹒５６％，報７﹒１６元。

美國更新涉軍中資股禁令名單，早前外界推測的騰訊和阿里巴巴並不在列，分別升

３﹒１４％報５９１元，以及跌１﹒４３％報２２１元。京東集團（０９６１８）將雲與ＡＩ業

務與京東數科整合，成立京東科技子集團，營運對外技術服務核心業務，升１﹒７３％，報

３５３﹒６元。美團（０３６９０）回吐２﹒６４％，報３０９﹒６元，為恆指及科指表現最差

。小米（０１８１０）升０﹒３１％，報３２﹒０５元。



＊百度僅與母公司合作，吉利破頂後倒跌＊



吉利（００１７５）今早澄清，母企浙江吉利和百度的合作不涉上市公司，但並不排除尋求

與百度合作機會之可能性，吉利收跌２﹒５６％，報３２﹒４元，盤中最高見３５﹒５元再破頂

。早前報道指蘋果正計劃與韓國現代汽車合作研發無人駕駛電動車，分析認為可為北汽

（０１９５８）與現代汽車中國合資公司帶來正面刺激，但大和認為即使消息屬實，韓國現代亦

會傾向自行設廠生產，下調北汽評級至持有，北汽跌３﹒６７％，報２﹒８９元。比亞迪股份

（０１２１１）獲哥倫比亞首都波哥大的１００２部純電動巴士訂單，走高６﹒６６％，報

２５６﹒２元。福耀玻璃（０３６０６）擬向合格投資者配售不超過１﹒０１億股Ｈ股，漲

１４﹒０８％，報５２﹒２５元。

舜宇（０２３８２）去年１２月手機鏡頭出貨量按年上升２﹒５％，按月亦升１﹒３％，

「蘋果最強分析師」天風證券分析師郭明錤認為，集團可望因蘋果訂單而在未來三年內顯著成長

，到２０２２年擴產Ａｐｐｌｅ鏡頭產能至少５０％以上，舜宇揚５﹒２４％，報１９９元。丘

鈦（０１４７８）１２月攝像頭模組銷量按年跌１﹒３％，按月增６﹒４％，跌０﹒７５％，報

１３﹒２６元。瑞聲（０２０１８）跌０﹒７６％，報４５﹒５元；高偉電子（０１４１５）跌

０﹒１７％，報５﹒８７元；鴻騰（０６０８８）跌０﹒７５％，報２﹒６４元。



＊交銀全年淨利潤可增六成，收漲逾１５％＊



內媒報道，人民銀行自本月１日起取消信用卡透支利率上限和下限管理，意味信用卡透支利

率市場化，內銀股造好，建行（００９３９）升２﹒１９％，報６﹒０６元；工行

（０１３９８）升０﹒６％，報４﹒９９元；中行（０３９８８）升０﹒７５％，報２﹒７元；

交行（０３３２８）升２﹒８８％，報４﹒２８元。交銀國際（０３３２９）料去年淨利潤漲逾

６０％，主要因為專注投資創新型科技公司、生物技術公司及其他新經濟公司的投資組合表現優

異，收入貢獻大幅增加，急漲１５﹒３８％，報１﹒２元。（ｎｓ）

