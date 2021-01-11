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11/01/2021 11:08

《每周華語－黃溢華》落紅不是無情物，化作春泥更護花

　　《每周華語》１９５０╱１９６０年代，美蘇冷戰，姓「資」姓「社」地緣爭持不下。
１９７０年代，以色列於中東面對生死存亡之局，而以色列打勝仗，沙地等國卻大幅提高油價，
１９７０年代╱１９８０年代初，三次狂加油價使歐美╱全球通脹急升，息率升至廿厘水平。中
國「人口紅利」與戰略地位特殊，美中於１９７０年代終於「整合」，各取所需，美可力壓通脹
及前蘇聯，新中國可更快步入全面改革之局。
　
　　北半球近日極為寒冷，英美日韓等國疫情依然惡化之中。內地近月甚而本周亦面對嚴寒甚而
冰封，疫情於個別省市亦見輕微看彈。即使全球股樓市表現好，金價又回升且英國「封城」之下
股市表現仍佳，各國全力推進打「疫苗」、有否真正的成效？經濟流動下半年前後可解凍、回升
，仍面對考驗及局限性。
　
　　清龔自珍：「落紅不是無情物，化作春泥更護花」：正好給我們面對困境之餘，多作思考，
把事情往前正面看，迎接新的形勢。上周英美等國不只疫情日差，自身政局亦面對不穩之勢態。
特朗普快將離開白宮，拜登入主白宮已成事實。即使有「變」，亦不易真的有「變」。美本土政
治生態起了巨大的分裂，美中兩國甚而美╱中╱歐╱俄╱日等國的多方向關係，地緣形勢又步入
了另一次的變化。中東方面，不只以色列近月與鄰國「解凍」，沙地上周也有動作，目下見伊朗
以外，中東亦有變化。１９７０年代，油價危機，使美國╱全球面對高油價，通脹飛升。今天不
見通脹，卻再次面對通縮危機。１９７０年馬紀華教授的《以色列》等一系列著作甚得當時以色
列國防部長的讚賞，１９６７年的「６月戰爭」，使以色列於中東找到穩定期，二戰後以色列立
國，使中東多了新的不穩因素，今天伊朗仍與歐美等不和。又若最終建立核武，以色列又有可能
有「奇襲」。今天油價低位徘徊，俄國╱中東╱南美等產油國損失不少，收入大減。若２０２１
年見了大「Ｕ」底的底部，那麼２０２２╱２０２５年，全球經濟有更好條件步入向好的經濟運
行。當然，地緣政局未必有改善，而疫苗收效否？乃未知也。
　
　　地緣政局，誰主浮沉？弱勢國家亦可與強者「合作」。１９７０╱１９７２年，中美解凍地
緣政局乃一例。今天美蘇再無冷戰，但兩國並無真正的突破點！其中的主要分別乃中國有巨中的
市場及可吸納╱消化大量產品╱資源。俄國地大，相對人口不多，自身文化╱地理，使俄國經濟
不易有大作為，且傾向重工業及資源產業，美中即使地緣緊張，但有「生意」連合，總是一重要
「合久必分，分久必合」的因素。而中歐「老友記」亦見理智發展！生意乃生財者，疫情不幸，
更需要活的生意去支持國家的支出也。中歐貿易上周見簽訂了，亦見有生意自然有「客」，而地
緣╱生意亦有可「分割」處理的條件╱空間。今時今日，南韓╱日本面對疫情困擾，首必以壓止
疫情為首要任務。拜登上場，美國國內１月╱３月首季的疫情若不及時力控，又若不幸失控，即
使美股樓再狂升，亦不會穩定人心。
　
　　中亞也好，俄日韓也好，看重中國市場可提供自身經濟穩定性。這不代表中國已取得更大的
話語權，但至少可多做生意，自身市場以外，經濟衍生更多的「多邊」交往，亦不失為另一新的
時代。當然，大前題是中國可真正力控疫情不再大力反彈及寒流╱冰封之下，１月╱２月可穩定
全國運作，考驗極為巨大。
　
　　地緣政局，誰主浮沉。毛主席寫下：「鐘山風雨起蒼黃，百萬雄師過大江」！勝者自然為王
。中國若可「每天百萬集裝箱過太平洋、每天百萬集裝箱過中亞」等等，中國出口自然成為全球
經濟「主軸」動力：正面看，２０２１年下半年見重大經濟反彈不無可能。
　
　　若疫苗果真有效，下半年可見需求全方位反彈，中國及其他國家，出口自然可及時得益。正
是：「落紅不是無情物，化作春泥更護花」之局。中國力控疫情「好、好、好」，更好若美英日
韓俄也及時於上半年力壓疫情，全球化╱出入口自然見自我全方位之復甦力。目下英美疫情形勢
仍在惡化，平心而論，對全局亦不穩定。中國市場大，但亦有局限╱平衡性。因而上半年打的仍
是「疫苗」之戰，只許成功不許失敗也。英女皇面對大英帝國黑暗日子，她的聖誕發言，收視極
高，可見英國人民不看「權」，而需要找尋心靈的支持。
　
　　１９６７年，以色列以「小國」力敵多國而於大戰中取勝，今天２０２０年，半世紀之後，
以色列仍可立足中東，不只因為美國等支持，亦見走出「和平」之策。長久戰亂，以色列再「強
」，再有更多「支持」，也不可能真正於中東立足，歷史╱宗教有以色列的中東地位，但形勢上
，中東不只因為石油，也因為宗教使以色列必須譜出「和局」之策才是勝算，長治久安之策！或
許五年╱十年之後仍未見更好之局，但以色列確不可能以「戰」求「和」，同時使人民有好的安
定生活。事實上，伊朗最終也須要「和局」，才有生存空間，形成中東長久平穩之態勢。那麼１
４億人口的中國，２０２１年創黨一百年，又如何與全球長治久安共存呢？
　
　　英國「脫歐」及面對疫情急劇惡化，日本╱南韓亦步入重要時刻；全中國下大雪，天災也好
、疫情也好，即使有股樓市一升再升，亦反映不太多的樂觀信心。相信年近一百的英女皇，也未
有見此英國危急的一刻。大眾同在「地球村」生活，面對天災╱疫情，以和為貴，真心共存，才
是上上之策！乘人之危，落井下石非大國之所為。不少大國發生了戰爭之時而成為今天的「大國
」，但骨子裏也明乎「共存」之道呢。《資深市場人士　黃溢華》

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