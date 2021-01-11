《鍾之日記》美資撤走北水急補，港股通成交創新高

《鍾之日記》１月１１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國禁止美資投資包括內地三大電訊商在內的部分中國國企，事件持續擴張，美資券商大摩

、高盛及摩通因此終止叫停旗下合共４２４隻與恆生指數掛鈎的牛熊證及認購認沽恆指輪，最後

交易日期為１月２２日，而市場最感意外的是，由港府發起成立的盈富基金（０２８００）亦宣

布，將不再加倉屬恆指成份股的受美制裁企業，至於貝萊德旗下ｉＳｈａｒｅｓ安碩核心恆生指

數ＥＴＦ（０３１１５）同樣今日起不再對任何受制裁實體作新投資。

恆指面對美資及基金退出風險，港交所（００３８８）稱有關行動不會對結構性產品市場帶

來重大不利影響，正與有關發行商接觸，確保產品取消上市的程序有序進行，強調仍有充裕的投

資產品滿足市場需求。

恆指今早開報２８００３點，升１２５點，升幅最多擴至２９８點，見２８１７６點，破二

萬八，主要受惠騰訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）不在美國更新的投資禁令名單上

；隨美期續步低走，港股轉向反覆曾倒跌８３點，未能收企二萬八，恆指收升３０點或

０﹒１１％，報２７９０８點，主板成交２５４１﹒４７億元，回落近６％。

值得留意的是今日大市護盤味濃，根據香港交易所脈搏公布數據，港股通單日成交總額連續

第二個交易日創新記錄，達６８８﹒７億港元，而今日南向資金淨流入達１９４﹒８６億元，其

中騰訊、中移動成交額均超過２００億元，兩股成交額合共佔主板成交約１７﹒８％。

港交所全日跌０﹒４％，報４５０﹒２元；屬於恆指成分股的中移動（００９４１）全日漲

５﹒８％，中聯通（００７６２）升５﹒７％；騰訊升３﹒１％，阿里巴巴則跌１﹒４％。

盈富基金和安碩恆生指數表現和恆指相差無幾，前者升０﹒４％，後者升０﹒２％。



＊通脹重回疫情升溫，Ａ場衝三千六不果＊



滬深股市今日衝高回落，滬綜指曾一鼓作氣升近０﹒８％至３５９７﹒７點，逼近三千六，

創下超過５年新高，但在該點位支持不足，未及半日收市已倒跌。午後跌幅急擴至１﹒５％，尾

盤稍回穩，全日跌１﹒０８％，報３５３１﹒５點，是自去年１２月２２日以來最大跌幅，全日

超過３３００隻個股下跌。兩市全日成交１２１１８億元人民幣，連續第六日成交超萬億，較上

日成交增７％。

國家統計局公布去年１２月ＣＰＩ同比上漲０﹒２％，高於市場預期的持平，１１月為跌０

﹒５％是逾１１年來首次收縮，全年ＣＰＩ上漲２﹒５％，遠低全國兩會政府工作報告定下的漲

幅３﹒５％左右目標。１２月ＰＰＩ則同比下降０﹒４％，降幅較１１月收窄１﹒１個百分點

，亦好於市場預期的跌０﹒８％，全年ＰＰＩ下降１﹒８％。

內地新冠疫情升溫，國家衛健委最新公布１０日全國新增確診１０３宗，其中本土病例８５

宗，河北佔８２宗確診。在河北省疫情重災區石家莊市，全市核酸檢測發現３５４人對病毒呈陽

性，其中的２９８人集中在藁城區。首都北京嚴陣以待，河北省與北京之間的多條公路、鐵路、

和航線交通渠道均被控制通行流量，並要求所有河北牌照的車輛和河北戶籍的人員不得入京。



＊百度確認涉足車市，吉利炒完回吐＊



周末車壇傳出不少的消息，市傳特斯拉正在中國招聘設計總監，打造「中國風」汽車；蔚來

汽車亦在周六發布首款旗艦轎車；韓國現代汽車據報最快２０２４年量產ＡｐｐｌｅＣａｒ。

對於本港股市而言，投資者較關注互聯網搜尋器巨頭百度擬夥吉利控股集團涉足汽車行業的

消息。百度、吉利宣布組建智能電動汽車公司，此次合作將基於吉利最新研發的全球領先純電動

架構－－ＳＥＡ浩瀚智能進化體驗架構展開。該架構將向戰略合作夥伴開放，共同打造下一代智

能汽車。

不過，連日炒高的吉利汽車（００１７５）今早發澄清指，與百度訂立合約的是母公司吉利

集團，上市公司「吉利汽車」並非該建議交易的訂約方，就該建議交易而言，上市公司並無與浙

江吉利控股合作或向其提供融資。吉利今早破頂高見３５﹒５元後便調頭急吐，該股全日收挫

２﹒６％，報３２﹒４元。

另一方面，上海一輛新能源車在高速公路行駛時發生自燃事故，據報該輛為「長城

ＷＥＹＶＶ７ＧＴ電動車」，車主稱提車不到十天。長汽（０２３３３）雖仍未回應事件，惟該

股今漲３﹒６％。比亞迪（０１２１１）近日獲得哥倫比亞首都波哥大的千台純電動巴士訂單，

是內地車企至今在海外最大的一筆純電動巴士訂單。比亞迪續刷新高，收漲６﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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