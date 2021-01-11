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11/01/2021 08:28

【國務會議】李克強：保障民生用氣用電用煤，決不允許人為斷供

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》入冬後多地最低氣溫破記錄，用電負荷創
新高，多區域停電，國務院總理李克強８日主持召開國務院常務會議，為一周內第二次召開，會
議要求，務必對民生用氣用電用煤切實做好保障，決不允許發生人為斷供情況。
　　會議指出，目前又進入「三九天」，據氣象部門預測，一月中旬還有降溫過程，會議要求加
大力度做好能源安全穩定保供，群眾安全溫暖過冬優先。要堅持宜煤則煤、宜電則電、宜氣則氣
，持續做好群眾取暖特別是北方地區取暖用能保障。
　　一要組織氣田安全滿負荷生產，充分發揮儲氣設施應急保供作用，加強調度協調，有效保障
有條件地區的供暖用氣。
　　二要督促煤炭主產區和重點企業在確保安全前提下挖潛增產，加強運力保障，有序動用儲備
，多措並舉保持煤炭供需平衡。

＊督促嚴格按合同保障煤炭、電力、天然氣供應＊

　　三要安排好多種電源開機應對高峰電力需求，提升供電保障能力，加強對重點地區外送電支
持，做好電力餘缺互濟。
　　四要壓實各方保供責任，督促嚴格按合同保障煤炭、電力、天然氣供應，加強安全生產監管
，及時查處價格違法違規行為。
　　五要完善能源保供長效機制，全面加強能源產供儲銷體系建設，加快儲氣、儲煤設施和應急
備用電源建設，科學發揮煤電對高峰用電的支撐作用，切實保障能源安全。會議強調，群眾冷暖
無小事。務必對民生用氣用電用煤切實做好保障，決不允許發生人為斷供情況，並加大督查檢查
力度，發現問題及時有效處理，確保人民群眾安全溫暖過冬。

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