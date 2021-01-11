【大國博弈】中國商務部發布阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》為了阻斷外國法律與措施不當域外適用對

中國的影響，中國商務部９日發布文件，即日起，對確認有關外國法律與措施存在不當域外適用

情形的，可以決定由國務院商務主管部門發布不得承認、不得執行、不得遵守有關外國法律與措

施的禁令；中國公民、法人或者其他組織可向國務院商務主管部門申請豁免遵守禁令。

該《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》明確，工作機制可以根據實際情況，決定中止

或者撤銷禁令。對外國法律與措施不當域外適用，中國政府可以根據實際情況和需要，採取必要

的反制措施。

根據機制，當局評估後，若果確認有關外國法律與措施，存在不當域外適用情形，可決定由

國務院商務主管部門發布不得承認、執行及遵守有關外國法律與措施的禁令。中國公民、法人或

者其他組織可向國務院商務主管部門申請豁免遵守禁令，部門在受理申請３０日內批准決定。



＊提供保障企業合法權益的救濟渠道＊



中國人民大學法學院教授韓立余在答記者問中稱，禁令制度的實施，將在考慮相關措施和企

業具體情況的基礎上，嚴格評估、審慎確認。表明了中國政府反對外國法律與措施不當域外適用

的嚴正立場，提供了保障企業合法權益的救濟渠道。

韓立余並強調，阻斷有關外國法律與措施的不當域外適用並非中國獨有，《辦法》在信息報

告、發布禁令、司法救濟等方面，借鑒了歐盟等國家和地區的立法經驗和制度設計，同時也立足

於中國國情，考慮了中國應對外國法律與措施不當域外適用的實際需要。



＊判斷存在不當域外適用情形的四大因素＊



文件明確，有關外國法律與措施是否存在不當域外適用情形，由工作機制綜合考慮下列因素

評估確認：一、是否違反國際法和國際關系基本準則；二、對中國國家主權、安全、發展利益可

能產生的影響；三、對中國公民、法人或者其他組織合法權益可能產生的影響；四、其他應當考

慮的因素。

韓立余指出，企業根據禁令沒有遵守有關外國法律與措施遭受重大損失的，中國政府有關部

門可以根據具體情況給予必要支持。

企業合法權益受到保護的同時，也要承擔一定的義務。文件指出，中國公民、法人或者其他

組織未按照規定如實報告有關情況或者不遵守禁令的，國務院商務主管部門可以給予警告，責令

限期改正，並可以根據情節輕重處以罰款。

近來中國知名企業在海外發展屢受波折。本月初美國總統特朗普簽署行政令，禁止與中國多

個軟件應用相關的交易，包括螞蟻集團旗下的支付寶。另外，紐交所反復後仍決定繼續推進讓中

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下指數將剔除三家中國電信運營商。

