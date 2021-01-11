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11/01/2021 08:09

【新冠肺炎】石家莊全民檢測３５４人陽性，河北車輛和人員禁入京

　　《經濟通通訊社１１日專訊》河北省新型冠狀病毒疫情急劇擴散。昨日（１０日）０時至
１０時，河北省新增４０宗本地確診病例，全部在石家莊市。４０宗中有２６例為無症狀感染者
轉為確診病例。新增６例本地無症狀感染者。自１月２日以來，累計發現本土病例２２３例，本
土無症狀感染者１６１例。換言之，本波疫情該省累計３８４人染疫。
　　河北省疾病預防控制中心應急辦主任師鑒表示，基於現今發現的早期病例發病時間和病毒傳
代時間，初步估計「零號病例」在２０２０年１２月１５日之前引發當地傳播的可能性大。
　　在疫情重災區石家莊市，１月６至８日，全市１０２５萬人接受病毒檢測，其中３５４人呈
陽性，其中的２９８人集中在稿城區。完成首輪檢測後，市民將繼續居家防控７天，並接受第二
輪全民檢測。

＊河北入京的多個檢查站收緊管控＊

　　此外，為保首都北京的安全，河北省與北京之間的多條公路、鐵路、和航線交通渠道均被控
制通行流量。昨日，河北入京的多個檢查站更突然收緊管控，所有河北牌照的車輛和河北戶籍的
人員均被要求暫時不得進入北京。（ａｃ）

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