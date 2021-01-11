【新冠疫苗】內地已接種９００萬劑疫苗，有序推進全民免費接種

《經濟通通訊社１１日專訊》國家衛健委副主任曾益新周六（９日）表示，１２月１５日以

來，中國正式開展重點人群的接種工作，迄今為止全國重點人群接種量已近７５０萬劑次，加上

之前針對高風險人群接種的逾１６０萬劑次，中國已累計開展新冠病毒疫苗接種９００多萬劑次

。

衛健委官員表示，現在報告上來的疑似不良反應中，８０％是一般不良反應，其中有十萬分

之六是異常反應。在異常反應中大多數都是過敏性皮疹，也有其他的過敏反應，包括血管性水腫

等不良反應，嚴重的不良反應大概是百萬分之一。

曾益新指，隨著新冠病毒疫苗附條件上市，特別是隨著生產供應保障能力逐步提升，中國將

全面有序地推進高傳播人群、高危人群和普通人群的接種工作，並實施全民免費接種。通過有序

開展接種，符合條件的群眾都能實現「應接盡接」。

對於疫苗成本由誰來支付，國家醫保局副局長李滔表示，附條件上市以後，疫苗免費接種是

在居民知情自願的前提下。企業按議定價格提供的疫苗費用及接種服務等全部費用，將由醫保基

金和財政共同負擔，居民個人不負擔。通過主要動用醫保基金滾存結余和財政資金共同承擔新冠

疫苗及接種的費用，不影響當期醫保基金的收支。（ａｃ）

