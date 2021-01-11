【新冠肺炎】全國昨新增１０３宗確診，河北爆８２宗本土病例

《經濟通通訊社１１日專訊》河北省新型冠狀病毒疫情急劇擴散，在疫情重災區石家莊市，

全市１０２５萬人已完成病毒檢測，其中３５４人呈陽性，市民將繼續居家防控７天，並接受第

二輪全民檢測。

國家衛健委最新公布，１月１０日，全國新增確診１０３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本

土病例８５宗，河北爆出８２宗確診，遼寧２宗，北京１宗；其餘１８宗為輸入個案，分別在廣

東７宗，遼寧４宗，天津、上海２宗，福建、雲南、陝西各１宗。昨日全國無新增死亡個案及疑

似病例；新增治癒出院１７宗。

截至１月１０日，全國累計確診病例最新數字為８７５３６宗。累計死亡人數維持４６３４

人；現有確診病例６７３宗；現沒有疑似病例；累計治癒出院病例８２２２９宗。

境外輸入累計確診病例４４３０宗，累計治癒出院病例４１３２宗。現有確診病例２９８宗

，沒有疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者７６人，其中６１宗為本地個案。當日３１名感染者轉為確診；解

除隔離９人。目前尚在醫學觀察５０６名無症狀感染者，其中２４６宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例１０１１６宗。其中，香港再增至９２４２宗（８４２３

人出院，１５８人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８２８宗（７２０人

出院，７死）。（ａｃ）

